От правительства Венгрии на Закарпатье прибыло 10 фур гуманитарной помощи, - Закарпатская ОВА

В Закарпатскую область представители правительства Венгрии доставили 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Ее уже готовят к отправке в самые горячие точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиту в Telegram -канале.

По его словам, груз передали государственный секретарь Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Томаш Варга, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бочкаи и руководитель венгерской экуменической службы Ласло Легел.

Всего было передано помощь на 2 млрд форинтов. В ее составе медицинское оборудование, продукты питания, средства гигиены и многое другое.

"Учитываем груз и сразу транспортируем в горячие точки, чтобы помощь как можно быстрее дошла до наших людей. Спасибо нашим венгерским партнерам за помощь и поддержку", - написал Никита.