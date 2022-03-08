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Від уряду Угорщини на Закарпаття прибуло 10 фур гуманітарної допомоги, - Закарпатська ОВА

Автор: Артем Горовенко

До Закарпатської області представники уряду Угорщини доставили 10 вантажівок із гуманітарною допомогою. Її вже готують до відправлення у найгарячіші точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту у Telegram-каналі.

За його словами, вантаж передали державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел.

Загалом було передано допомогу на 2 млрд форинтів. У її складі медичне обладнання, продукти харчування, засоби гігієни та багато іншого.

"Обліковуємо вантаж і одразу транспортуємо у гарячі точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до наших людей. Дякуємо нашим угорським партнерам за допомогу та підтримку", - написав Микита.

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