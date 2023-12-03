Не правило, а безпека. Поліція розвіяла міфи про використання автомобільних ременів

"Застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія за лобового зіткнення у 2,3 раза, за бокового - в 1,8 раза, а в разі перекидання авто - у 5 разів", - повідомили правоохоронці.

В поліції також нагадали, що порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

"Та чи вартує ваше життя ці кошти?", - написали правоохоронці у своєму Telegram-каналі.

Основі міфи про паски безпеки

На невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати

"Непристебнутий водій під час лобового зіткнення має дуже високі шанси розбити головою скло та в 9 із 10 випадків загинути", - пояснили працівники поліції.

Ремень заважає вибратися з автомобіля, який горить або тоне

В поліції розповіли, що сучасні паски знімаються одним клацанням. Водночас вони наголосили, що найбільшу небезпеку становить саме удар, що передує пожежі або падінню у воду.

Під час подорожі на невеликі відстані паски безпеки непотрібні

Правоохоронці наголосили, що згідно зі статистикою, 75 % випадків загибелі водія трапляються в межах 40 кілометрів від його дому.

Пристебнутий дорослий може втримати дитину на руках

"Навіть під час зіткнення на швидкості 30 км/год на вашого малюка масою 7 кг діятиме сила в 135 кілограмів. Втримати таку вагу неможливо", - сказали в поліції.

Користуватися ременем безпеки незручно

Звикнути до ременя можна в спосіб регулярного його використання. У такому випадку в непристебнутої людини навпаки виникатиме почуття дискомфорту, коли пасок не застібнутий.

Найбільш безпечне місце в авто - за водієм

Працівники поліції зауважили, що це місце в авто тільки здається безпечнішим. Однак, пасажир, який не пристібається на задньому сидінні, у разі лобового зіткнення ризикує вилетіти з авто, а також травмувати інших пасажирів чи водія. У 75 % випадків викидання з авто люди гинуть.

У разі аварії краще бути викинутим з автомобіля

"Безумовно, статистика свідчить, що в пасажира, який опинився під час ДТП поза салоном є шанс на збереження життя. 1 зі 100. Готові ризикнути? Найбільша небезпека під час аварії — це удар о частини салону", - написали поліцейські.

Якщо в машині є подушки безпеки, то ремені не потрібні

За даними правоохоронців, подушка під час розкриття рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/год. А це удар боксера-важковаговика.

Ремінь безпеки не дає "зіштовхнутися" з подушкою настільки швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з пасками безпеки, а не замість них.

Ремінь безпеки може у випадку аварії травмувати людину

Ремінь справді може спричинити опіки чи зламати ключицю та травмувати шийний відділ хребта, адже під час різкого гальмування тіло за інерцією рухяється вперед.

Однак, ці травми, за словами працівників поліції, ніщо в порівнянні з тими ушкодженнями, що чатують на пасажирів та водія без ременів.

Пасажирам, які сидять на задньому сидінні пристібатися необов’язково

"Це вкрай небезпечно не тільки для самих пасажирів, адже водія може вбити навіть дитина, що вилетіла із заднього сидіння. Також не варто забувати про перевертання машини - тут альтернативи немає", - наголосили правоохоронці.

ДТП в Україні

В останні тижні сталася низка ДТП в різних регіонах України.

Так, 10 листопада, в Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів, а у Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять машин.

Крім того, ДТП з інкасаторами сталася у Рівненській області, четверо постраждалих, а на Закарпатті дитину на смерть збила вантажівка, бо її не змогла втримати п'яна матір.

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