ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как правильно выбрать солнцезащитные очки: полезные советы

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 15:12
Как правильно выбрать солнцезащитные очки: полезные советы

Выбрать очки, казалось бы, проще простого — находишь в оптике или на страницах интернет-магазина модель, которая нравиться и покупаешь. Внешний вид очков, безусловно, важен, но вот как убедится, что они подойдут по размеру, действительно качественные и хорошо справляются со своим главным предназначением — защитой глаз от солнца? А вот для этого понадобится знать парочку полезных советов, которыми делимся далее.

Как определить нужный размер очков

Тут можно воспользоваться сразу двумя простыми способами.

Способ 1. Используйте размер своих старых и проверенных очков.

Если у вас уже есть очки от солнца и они вам хорошо подходят, обратите внимание на маркировку в виде трех чисел на их заушнике. Это и есть ваш размер очков.

Если маркировку невозможно рассмотреть или она затерлась из-за длительного ношения очков, воспользуйтесь вторым способом.

Способ 2. Определите размер очков самостоятельно.

Замеряйте параметры оправы с помощью простой линейки, а именно:

  • ширину проема для линзы;
  • ширину переносицы;
  • длину заушника (от шарнира до кончика).

Те измерения в миллиметрах, которые вы получите и будут обозначать размер очков. Он должен выглядеть следующим образом: 55-17-145 (цифры приведены в качестве примера).

От правильно подобранного размера очков зависит их комфорт в ношении. Если очки будут великоваты, они будут постоянно «двигаться» и соскальзывать, а если маловаты — давить на виски и переносицу. Поэтому покупая аксессуар всегда обращайте внимание на его размер и по возможности меряйте.

Как правильно выбрать солнцезащитные очки: полезные советы

Какие очки выбирать для качественной защиты глаз

Многие ошибочно считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они блокируют солнечные лучи. Это не так, и скорее даже наоборот. UV-фильтр (фильтр для защиты глаз от ультрафиолета) не влияет на цвет линз, и действительно качественные очки часто имеют относительно светлые линзы. Выбирая очки советуем учитывать следующие рекомендации:

  • очки солнцезащитные мужские лучше выбирать с поляризацией, так как такие очки блокируют блики и лучше подходят для тех, кто постоянно за рулем;

  • линзы очков из качественных полимеров лучше защищают сетчатку глаза от попадания вредных A и B лучей;

  • если вы носите очки для зрения, обратите внимание на модели с фотохромным покрытием — они предназначены и для зрения, и для защиты от солнца;

  • всегда обращайте внимание на наличие UV-фильтра. Большинство производителей указывают степень UV-защиты на линзе своих очков в виде отметок UV380 или UV400.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен