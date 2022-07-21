Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри: корисні поради

Вибрати окуляри, здавалося б, простіше простого — знаходиш в оптиці або на сторінках інтернет-магазину модель, яка подобається і купуєш. Зовнішній вигляд окулярів, безумовно, важливий, але як переконатися, що вони підійдуть за розміром, дійсно якісні і добре справляються зі своїм головним призначенням — захистом очей від сонця? А ось для цього знадобляться кілька корисних порад, якими ділимося далі.

Як визначити потрібний розмір окулярів

Тут можна скористатися одразу двома простими способами.

Спосіб 1. Використовуйте розмір своїх старих та перевірених окулярів.

Якщо у вас вже є окуляри від сонця і вони вам добре підходять, зверніть увагу на маркування у вигляді трьох чисел на їхньому завушнику. Це і є розмір окулярів.

Якщо маркування неможливо розглянути або затерлося через тривале носіння окулярів, скористайтеся другим способом.

Спосіб 2. Визначте розмір окулярів самостійно.

Вимірюйте параметри оправи за допомогою простої лінійки, а саме:

ширину отвору для лінзи;

ширину перенісся;

довжину завушника (від шарніра до кінчика).

Ті вимірювання в міліметрах, які ви отримаєте визначатимуть розмір окулярів. Він повинен виглядати так: 55-17-145 (цифри наведені як приклад).

Від правильно підібраного розміру окулярів залежить їх комфорт у носінні. Якщо окуляри будуть завеликі, вони будуть постійно «рухатися» і зісковзувати, а якщо замалі – тиснути на скроні та перенісся. Тому купуючи аксесуар завжди звертайте увагу на його розмір та по можливості міряйте.

Які окуляри вибирати для якісного захисту очей

Багато хто помилково вважає, що чим темніше лінзи окулярів, тим краще вони блокують сонячні промені. Це не так, і скоріше навіть навпаки. UV-фільтр (фільтр для захисту очей від ультрафіолету) не впливає на колір лінз і дійсно якісні окуляри часто мають відносно світлі лінзи. Вибираючи окуляри радимо враховувати такі рекомендації: