Как правильно выбрать горный велосипед?

Горный велосипед — однозначный лидер среди моделей двухколесного транспорта. В нем можно с легкостью не только покорять горные вершины, но и ездить по городу либо осваивать экстремальную езду по бездорожью.
Горный велосипед становится для владельцев не только средством передвижения, но и своеобразным личным тренером, отлично совершенствующим тело. В числе основных преимуществ и особенностей этого вида транспорта стоит выделить:
В то же время важно учитывать, что горные модели имеют достаточно высокий вес (12-15 кг), а их комплектация, как правило, рассчитана на тренировки, а не на идеальный комфорт велосипедиста. Также стоит помнить, что большинство моделей имеет слабый накат по асфальту.
Если вы точно решили остановить свой выбор на горных моделях, обратите внимание на несколько нюансов:
Горный велосипед — идеальная модель для человека, который планирует кататься практически везде, начиная от ровных трасс для велосипедистов и заканчивая самыми неровными дорогами. При необходимости вы можете модифицировать своего двухколесного друга, делая его еще более функциональным.
Такая модель неприхотлива в использовании, бюджетная и является самым неубиваемым вариантом. Именно такой велосипед будет хорош как для новичков, только осваивающих езду, так и для профессионалов, смело справляющихся с самыми разными маршрутами.