Як правильно вибрати гірський велосипед?

Гірський велосипед - однозначний лідер серед моделей двоколісного транспорту. У ньому можна з легкістю не тільки підкорювати гірські вершини, а й їздити по місту або освоювати екстремальну їзду по бездоріжжю.
Гірський велосипед стає для власників не тільки засобом пересування, а й своєрідним особистим тренером, відмінно совершенствующим тіло. У числі основних переваг та особливостей цього виду транспорту варто виділити:
У той же час важливо враховувати, що гірські моделі мають досить високий вагу (12-15 кг), а їх комплектація, як правило, розрахована на тренування, а не на ідеальний комфорт велосипедиста. Також варто пам'ятати, що більшість моделей має слабкий накат по асфальту.
Якщо ви точно вирішили зупинити свій вибір на гірських моделях, зверніть увагу на кілька нюансів:
Гірський велосипед - ідеальна модель для людини, який планує кататися практично скрізь, починаючи від рівних трас для велосипедистів і закінчуючи самими нерівними дорогами. При необхідності ви можете модифікувати свого двоколісного друга, роблячи його ще більш функціональним.
Така модель невибаглива у використанні, бюджетна і є самим невбиваним варіантом. Саме такий велосипед буде хороший як для новачків, тільки освоюють їзду, так і для професіоналів, сміливо справляються з різними маршрутами.