Як правильно вибрати гірський велосипед?

Гірський велосипед - однозначний лідер серед моделей двоколісного транспорту. У ньому можна з легкістю не тільки підкорювати гірські вершини, а й їздити по місту або освоювати екстремальну їзду по бездоріжжю.

Особливості гірських велосипедів

Гірський велосипед стає для власників не тільки засобом пересування, а й своєрідним особистим тренером, відмінно совершенствующим тіло. У числі основних переваг та особливостей цього виду транспорту варто виділити:

універсальність - застосовувати цей транспорт можна практично на будь-яких трасах і з будь-якими навичками водіння;

доступність - хороші гірські моделі коштують відносно недорого;

вибір комплектуючих - в разі поломки вам буде нескладно знайти нові деталі;

довговічність - гірський велосипед купити варто і тим, хто хоче, щоб їх двоколісний друг прослужив довгі роки;

вдосконалені моделі - виробники постійно вдосконалюють велосипеди цього сегмента, тому у вас є всі шанси придбати транспорт з величезною кількістю функцій і можливостей.

У той же час важливо враховувати, що гірські моделі мають досить високий вагу (12-15 кг), а їх комплектація, як правило, розрахована на тренування, а не на ідеальний комфорт велосипедиста. Також варто пам'ятати, що більшість моделей має слабкий накат по асфальту.

Як вибрати гірський велосипед?

Якщо ви точно вирішили зупинити свій вибір на гірських моделях, зверніть увагу на кілька нюансів:

відстань від сідла до керма має бути таким, щоб ви могли вільно сидіти, не чуючи скутості або напруги;

після покупки обов'язково протестуйте велосипед на різних дорогах;

дізнайтеся детальніше про функціонал транспорту;

вибирайте модель також в залежності від статі;

віддавайте перевагу тільки моделям від перевірених виробників;

тип гальм, діаметр коліс, розмір і матеріал рами, вікова група - всі ці параметри також є значущими;

дизайн - це вже питання ваших особистих переваг.

Гірський велосипед - ідеальна модель для людини, який планує кататися практично скрізь, починаючи від рівних трас для велосипедистів і закінчуючи самими нерівними дорогами. При необхідності ви можете модифікувати свого двоколісного друга, роблячи його ще більш функціональним.

Така модель невибаглива у використанні, бюджетна і є самим невбиваним варіантом. Саме такий велосипед буде хороший як для новачків, тільки освоюють їзду, так і для професіоналів, сміливо справляються з різними маршрутами.