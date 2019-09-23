Как правильно выбрать бензопилу?

Цепная бензиновая пила — незаменимый помощник в ведении домашнего хозяйства для каждого владельца загородного или садового участка. Но прежде, чем купить бензопилу, требуется изучить основные нюансы и критерии правильного выбора инструмента. Бензопилы делятся на три основных вида — бытовые (низкая мощность, широкий диапазон применений в хозяйстве), полупрофессиональные (оптимальный выбор для ведения домашнего хозяйства) и профессиональные (чаще всего, приобретаются крупными дерево заготовительными предприятиями для валки леса).
При выборе цепной пилы необходимо обращать внимание на следующие критерии:
Размер бензопилы. Профессиональные инструменты для валки леса имеют длину около 75 см — этого вполне хватит для резки самых крупных стволов. В то же время, для большинства задач частного фермерского хозяйства более, чем достаточно, цепной пилы длиной до 50 сантиметров и меньше;
Вес. Очень мало людей выбирают пилу по весу, так как основной технической характеристикой инструмента является мощность. Соответственно, чем выше мощность цепной пилы, тем ее вес выше;
Мощность. Главный параметр выбора пилы. Мощность бытовых бензопил редко превышает 3-4 кВт, в то время, как профессиональные цепные пилы для валки деревьев, иногда, имеют мощность более 8 кВт. Выбирая инструмент, четко определитесь, в каких целях он будет использоваться — для выполнения бытовых задач по ведению хозяйства или ухода за садом будет достаточно бытового варианта мощностью до 3 кВт. Если же вы хотите выполнять еще и ремонтные работы и регулярно заготавливать дрова на зиму — выбирайте инструмент мощностью 4-5 кВт. Для валки деревьев и многопрофильного использования в ремонтных работах, оптимальным выбором будет пила с двигателем мощностью 6-8 кВт. Модели более 8 кВт не рекомендуется приобретать, если вы не собрались регулярно рубить лес;
Цепь. Цепь всегда идет в комплекте с инструментом, но некоторые производители допускают смену рабочей шины на другую с сохранением номинальных параметров. Диапазон размеров шин, которые допускаются к установке на бензопилу, должен быть указан в инструкции к инструменту. Многие производители комплектуют свою продукцию дополнительной цепью на случай выхода из строя основной;
Баки для топлива и масла. Этот параметр вторичен и влияет лишь на время бесперебойной эксплуатации пилы. Следует обратить внимание лишь на тот факт, что бак для смазки должен быть примерно в 2 раза меньше, чем бак для топлива — в таком случае, рабочие жидкости будут расходоваться в одинаковом темпе.