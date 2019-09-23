Как правильно выбрать бензопилу?

Размер бензопилы. Профессиональные инструменты для валки леса имеют длину около 75 см — этого вполне хватит для резки самых крупных стволов. В то же время, для большинства задач частного фермерского хозяйства более, чем достаточно, цепной пилы длиной до 50 сантиметров и меньше;

Мощность. Главный параметр выбора пилы. Мощность бытовых бензопил редко превышает 3-4 кВт, в то время, как профессиональные цепные пилы для валки деревьев, иногда, имеют мощность более 8 кВт. Выбирая инструмент, четко определитесь, в каких целях он будет использоваться — для выполнения бытовых задач по ведению хозяйства или ухода за садом будет достаточно бытового варианта мощностью до 3 кВт. Если же вы хотите выполнять еще и ремонтные работы и регулярно заготавливать дрова на зиму — выбирайте инструмент мощностью 4-5 кВт. Для валки деревьев и многопрофильного использования в ремонтных работах, оптимальным выбором будет пила с двигателем мощностью 6-8 кВт. Модели более 8 кВт не рекомендуется приобретать, если вы не собрались регулярно рубить лес;