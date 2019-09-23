Як правильно вибрати бензопилу?

Ланцюгова бензинова пила — незамінний помічник у веденні домашнього господарства для кожного власника заміського будинку або садової ділянки. Але перш, ніж купити бензопилу, потрібно вивчити основні нюанси і критерії правильного вибору інструменту. Бензопили діляться на три основних види — побутові (низька потужність, широкий діапазон застосувань у господарстві), напівпрофесійні (оптимальний вибір для ведення домашнього господарства) і професійні (найчастіше купуються великими дерево заготівельними підприємствами для валки лісу).
При виборі ланцюгової пили необхідно звертати увагу на наступні критерії:
Розмір бензопили. Професійні інструменти для валки лісу мають довжину близько 75 см — цього цілком вистачить для різання самих великих стовбурів. У той же час, для більшості завдань приватного фермерського господарства більш, ніж достатньо, ланцюгової пили довжиною до 50 сантиметрів і менше;
Вагу. Дуже мало людей вибирають пилку по вазі, так як основною технічною характеристикою інструменту є потужність. Відповідно, чим вище потужність ланцюгової пили, тим її вага вище;
Потужність. Головний параметр вибору пили. Потужність побутових бензопил рідко перевищує 3-4 кВт, в той час, як професійні пилки ланцюгові для розчищання дерев, іноді, мають потужність понад 8 кВт. Вибираючи інструмент, чітко визначтеся, в яких цілях він буде використовуватися для виконання побутових завдань по веденню господарства або догляду за садом буде достатньо побутового варіанти потужністю до 3 кВт. Якщо ж ви хочете виконувати ще й ремонтні роботи і регулярно заготовляти дрова на зиму — вибирайте інструмент потужністю 4-5 кВт. Для валки дерев та багатопрофільного використання в ремонтних роботах, оптимальним вибором буде пила з двигуном потужністю 6-8 кВт. Моделі 8 кВт не рекомендується купувати, якщо ви не зібралися регулярно рубати ліс;
Ланцюг. Ланцюг завжди йде в комплекті з інструментом, але деякі виробники допускають зміну робочої шини на іншу із збереженням номінальних параметрів. Діапазон розмірів шин, які допускаються до установки на бензопилу, повинен бути вказаний в інструкції до інструменту. Багато виробники комплектують свою продукцію додаткової ланцюгом на випадок виходу з ладу основної;
Баки для палива і масла. Цей параметр вторинний і впливає лише на час безперебійної експлуатації пили. Слід звернути увагу на той факт, що бак для мастила повинен бути приблизно в 2 рази менше, ніж бак для палива — в такому разі, робочі рідини будуть витрачатися в однаковому темпі.