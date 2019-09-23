Як правильно вибрати бензопилу?

Розмір бензопили. Професійні інструменти для валки лісу мають довжину близько 75 см — цього цілком вистачить для різання самих великих стовбурів. У той же час, для більшості завдань приватного фермерського господарства більш, ніж достатньо, ланцюгової пили довжиною до 50 сантиметрів і менше;

Потужність. Головний параметр вибору пили. Потужність побутових бензопил рідко перевищує 3-4 кВт, в той час, як професійні пилки ланцюгові для розчищання дерев, іноді, мають потужність понад 8 кВт. Вибираючи інструмент, чітко визначтеся, в яких цілях він буде використовуватися для виконання побутових завдань по веденню господарства або догляду за садом буде достатньо побутового варіанти потужністю до 3 кВт. Якщо ж ви хочете виконувати ще й ремонтні роботи і регулярно заготовляти дрова на зиму — вибирайте інструмент потужністю 4-5 кВт. Для валки дерев та багатопрофільного використання в ремонтних роботах, оптимальним вибором буде пила з двигуном потужністю 6-8 кВт. Моделі 8 кВт не рекомендується купувати, якщо ви не зібралися регулярно рубати ліс;