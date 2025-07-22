"Правильно бояться - розчавимо": українські зернові агрохолдинги найпотужніші в Європі

Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦЕС.

"Правильно бояться - розчавимо"

За його словами, українських холдингів багато, вони величезні, потужні. В межах Європи таких масштабів не уявляють. "По зернових: правильно бояться - розчавимо. А нічого не зробиш із цим - це об’єктивні речі", - сказав він.

"У нас у Дніпропетровській області поле - 800 гектарів чорнозему прямокутником, у фермера 15 тисяч гектарів, велика техніка - мінімальна собівартість. А інший має 20 гектарів - яка там собівартість?" - пояснює Баштанник.

Ефективність українських агрохолдингів вже не викликає сумнівів і визнається навіть на Заході. "10-15 років тому ми бігали в Європу дивитися технології. Тепер - вони до нас приїжджають", - заявив він.

Польська блокада та реальні ринки

Баштанник нагадав ситуацію із блокадою українського кордону польськими фермерами у 2023 році. За його словами, конфлікт був більше політичним, ніж економічним.

"99,9% зерна з України їхало не в Польщу, а транзитом у Гданськ. Але польські фермери цього не розуміли", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Україну більше цікавлять ринки Китаю, Азії та Північної Африки, ніж європейські.

"Холдинги - ефективні, але село від цього не живе"

Незважаючи на потужність агрохолдингів, Баштанник вважає, що вони не вирішують проблеми сільської інфраструктури.

"Холдинг у селі створює 3 сторожі й 2 тракториста. А фермер - більше робочих місць. Він живе на місці. Він ефективніший для села", - каже експерт.

Також він зазначає, що чимало малих фермерів працюють у тіні, тоді як великі компанії - публічні та відкриті.

"У холдингів немає вибору - все біле, офіційний експорт, біла зарплата. Дрібні фермери - тіньовий ринок", - наголошує Баштанник.

Ягідний бізнес - шанс для села

Плодово-ягідний сектор, за словами Баштанника, має ще більший потенціал для розвитку сіл, ніж зерновий.

"20 гектарів лохини - це вже 100 робочих місць. Холдинг такого не створить ніколи", - заявив він.

Деякі великі компанії вже створюють ягідно-плодові кластери, аби вирішити проблему зайнятості в селах.

"Ягідний сектор створює набагато більше робочих місць на місцях. І це - майбутнє регіонального розвитку", - переконаний Баштанник.

Холдинги тримають 30% землі

На завершення він зазначив, що хоча агрохолдинги є домінантами на ринку, більшість землі все ж належить дрібнішим гравцям.

"За статистикою два роки тому холдинги мали 25-30% від загальної площі користування землею. Решта - дрібні фермери", - сказав президент асоціації та додав, що в Європі 99% - дрібні фермери.