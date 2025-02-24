Правильний гараж для авто: що має бути всередині

Досвід мандрівок автожурналістів rbc.ua показує, що і в більш заможних країнах приватні гаражі не є суто місцем зберігання машини. Цей прямокутний бокс традиційно має кілька різнопланових призначень, і відповідно, під ці вимоги і слід підбирати, даруйте, архітектуру і оснащення споруди.

Для чого потрібен гараж

Згадані нижче функції можуть йти в іншому порядку, але майже напевне для українського автовласника вони важливі всі без винятку:

Захист машини від дрібних зловмисників;

Захист від негоди. В першу чергу гараж корисний взимку, коли доводиться очищати вікна машини від льоду та снігу, а то й викопувати її з під замету всю;

Місце для обслуговування машини – якщо не для конкретного ремонту, то для дрібних сервісних робіт;

Місце для зберігання другого комплекту гуми;

Місце для зберігання громіздких речей – не автомобільних, але теж важливих для родини: скажімо, мангала, стільчиків для пікніка, намета, гумового човна тощо.

На що звернути уваги при виборі гаража

Не всі нюанси гаража очевидні молодому автомобілістові, але досвід бувалих водіїв допоможе не заплатити за зайве і не придбати непридатний варіант.

Місце розташування. Чим ближче до дому, тим краще. Це правило можна проігнорувати на користь інших якостей хіба що якщо ви плануєте користуватися машиною раз на тиждень. Нюанс відстані у тому, вам доведеться щовечора, приїхавши з роботи, йти пішки від гаража до дому – і в темряві, і в негоду. У великому місті треба взяти до уваги і перспективи населеного пункту: чи не потрапляє територія з гаражем у плани нової забудови?

Стан споруди. Найменша технічна проблема гаража має стати приводом до залучення експерта з будівельної справи: патьоки на стелі, тріщина на стіні, стулки воріт, які погано прилягають до свого прорізу тощо. Це може бути як дрібницею, так і глобальною проблемою, усунення якої може коштувати дорожче самого об’єкта нерухомості;

Юридичне оформлення. Чимало гаражів в країні має юридичні проблеми – документи на споруду, статус землі під нею, право власності продавця... Дуже бажано показати папери на гараж юристу, якому ви довіряєте;

Розміри. Майте на увазі, що єдиного стандарту на площу гаража немає. так само як і висоти в’їзних воріт. Ув’яжіть ці параметри як з вашою теперішньою машиною, так і з тією, яка може бути у вас в майбутньому;

Хто поряд. Якщо гараж розташований у ряду гаражного кооперативу, важливий стан сусідніх боксів. Наприклад, щоб через дах сусіднього гаража до вашого приміщення не потрапляла дощова вода. Або щоб сусідська система водовідведення на затоплювала ваші ворота;

Електромережа. Перед покупкою з’ясуйте, наскільки надійним є підключення гаража до електроживлення – як в технічному, так і в юридичному плані. Адже оформлення нового підключення у місцевому енергозбуті може стати у суму, близьку до ціни самого бокса;

Під’їзди. Завчасно розберіться з тим, які маршрути ведуть до гаража від вашого дому. Мається на увазі і рівність асфальту, і інтенсивність трафіка, і громадський транспорт;

Оглядова яма. Для сучасного автомобіліста це необов’язкова річ, проте яма може знадобитися бодай для огляду машини знизу – скажімо, після випадкового контакту з вибоїнами. А ще яма часто служить як місце зберігання шин чи інших громіздких предметів;

Система опалення. Піч-буржуйка – теж не обов’язкова опція, проте ніхто не може сказати, як вам доведеться використовувати це приміщення завтра. І на випадок ремонту чи обслуговування машини взимку опалення аж ніяк не завадить. Отже, майте на увазі якщо не саму пічку, то можливість без особливих проблем у майбутньому влаштувати для неї димову трубу. А для ефективного електроопалення має бути готова електрична мережа.

Коротко

На перше місце ми б поставили таки місце розташування гаража, а на друге – можливість удосконалити його, якщо він не має потрібних вам вигод. І ще важливе зауваження, вже не від автоекспертів, а від знавців-будівельників: зазвичай виявляється дешевше придбати вже правильно укомплектовану споруду, аніж самому добудовувати чи дообладнувати її.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Motor