Правила змінюються. Які країни урізають допомогу українцям у 2024 році

Польща – програму допомоги суттєво скоротять

У Польщі готуються змінити програму допомоги українським біженцям. Запропоновані урядом зміни до законодавства планується розглянути у Сеймі до кінця квітня. Зокрема, з 1 липня хочуть скасувати такі пільги:

одноразову допомогу новоприбулим у 300 злотих (2945 грн);

компенсацію за розміщення біженців 40 злотих на день (397 грн) власникам приватного житла;

виплати на дітей 800 злотих (7952 грн) та 300 злотих для підготовки до навчального року видаватимуть з умовою відвідування школи.

Також посилять вимогу сплачувати частину витрат за проживання у колективних центрах. Для українських біженців залишаться в силі право на безкоштовну медичну допомогу та вільний доступ до ринку праці.

Фото: Допомога українським біженцям у Польщі (gettyimages.com)

Норвегія – частину виплат на дітей за скасують

Уряд Норвегії просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії. Також уряд висував такі пропозиції:

скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (516 євро) на місяць;

надбавка за програмою форми навчання повинна відповідати кількості годин за програмою ознайомлення;

для отримання права на одноразову виплату при народженні дитини у 92 648 норвезьких крон (7965 євро) треба буде прожити у країні упродовж 12 місяців.

Також уряд повідомляв про зміну правил для біженців. Зокрема, українці більше не отримують фінансової допомоги, якщо вирішать жити приватно, а не в центрі прийому біженців. Держава більше не оплачує витрати на домашніх тварин, а в центрі для біженців із ними жити не можна. Безкоштовний транспорт надається тільки до національного центру прибуття в муніципалітеті Роде. Також для українців обмежили можливість поїздок до України.

Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)

Ірландія – скорочення виплат вже вплинуло на потік біженців

Із 14 березня в Ірландії змінили умови допомоги українським біженців – виплати з 220 євро на тиждень урізали до 38,80 євро на тиждень, а необмежений термін проживання у державному житлі замінили на 90-денний термін. Нові правила стосуються поки новоприбулих біженців, а люди, які приїхали до країни раніше, й надалі можуть проживати у наданому житлі необмежений час, і їхні виплати складають 220 євро на тиждень.

Водночас влада визначила адреси шести центрів, де повинні зупинятися новоприбулі українці до 90 днів. Після виселення з цих центрів люди зможуть претендувати на вищі виплати.

Зміни правил вже призвели до різкого зниження потоку біженців до країни, також українців стали активніше виселятися із колективних центрів. Кожен десятий із цих людей сказав, що повертається до України.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

Словаччина скоротила виплати за житло для українців

У Словаччині компенсацію власникам житла за розміщення українців продовжили до 30 червня 2024 року. Але суми виплат вирішили зменшити.

З березня 2024 року сума компенсації власникам квартир та будинків становить 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.

Тепер максимальний розмір компенсації власнику тепер складає від 390 євро за 1-кімнатну квартира до 900 євро за 4 і більше кімнат.