Правила змінюються. Які країни урізають допомогу українцям у 2024 році

Тимчасовим захистом у ЄС користуються 4,2 млн людей із України. Через два роки війни деякі країни змінюють програми підтримки та скорочують допомогу для біженців.
РБК-Україна розповідає, у яких країнах Європи готуються урізати виплати, щоб знизити тиск на бюджет та спонукати людей працевлаштовуватись.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт польського уряду, The Irish Times, портал уряду Норвегії, novyny.sme.sk.
У Польщі готуються змінити програму допомоги українським біженцям. Запропоновані урядом зміни до законодавства планується розглянути у Сеймі до кінця квітня. Зокрема, з 1 липня хочуть скасувати такі пільги:
Також посилять вимогу сплачувати частину витрат за проживання у колективних центрах. Для українських біженців залишаться в силі право на безкоштовну медичну допомогу та вільний доступ до ринку праці.
Фото: Допомога українським біженцям у Польщі (gettyimages.com)
Уряд Норвегії просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії. Також уряд висував такі пропозиції:
Також уряд повідомляв про зміну правил для біженців. Зокрема, українці більше не отримують фінансової допомоги, якщо вирішать жити приватно, а не в центрі прийому біженців. Держава більше не оплачує витрати на домашніх тварин, а в центрі для біженців із ними жити не можна. Безкоштовний транспорт надається тільки до національного центру прибуття в муніципалітеті Роде. Також для українців обмежили можливість поїздок до України.
Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)
Із 14 березня в Ірландії змінили умови допомоги українським біженців – виплати з 220 євро на тиждень урізали до 38,80 євро на тиждень, а необмежений термін проживання у державному житлі замінили на 90-денний термін. Нові правила стосуються поки новоприбулих біженців, а люди, які приїхали до країни раніше, й надалі можуть проживати у наданому житлі необмежений час, і їхні виплати складають 220 євро на тиждень.
Водночас влада визначила адреси шести центрів, де повинні зупинятися новоприбулі українці до 90 днів. Після виселення з цих центрів люди зможуть претендувати на вищі виплати.
Зміни правил вже призвели до різкого зниження потоку біженців до країни, також українців стали активніше виселятися із колективних центрів. Кожен десятий із цих людей сказав, що повертається до України.
Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)
У Словаччині компенсацію власникам житла за розміщення українців продовжили до 30 червня 2024 року. Але суми виплат вирішили зменшити.
З березня 2024 року сума компенсації власникам квартир та будинків становить 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.
Тепер максимальний розмір компенсації власнику тепер складає від 390 євро за 1-кімнатну квартира до 900 євро за 4 і більше кімнат.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців. Програма "40+" завершиться через три місяці.
Також ми розповідали, що влада Норвегії скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту.
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