Правила пом'якшені. У Норвегії просять роботодавців брати на роботу українців

Норвегія надає захист понад 70 тис. українців. Багато з тих, хто приїхав до країни у 2022 та 2023 роках, завершують однорічну програму навчання, яка включає уроки норвезької мови та історії країни. Ті, хто завершив інтеграційну програму, зараз шукають роботу.

Серед зареєстрованих безробітних у Норвегії 7% складають українці – 10 тис. людей з України. Ця цифра зростає, бо все більше біженців завершують інтеграційне навчання.

"Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців приєдналися до робочої сили. Пошук роботи, особливо відповідно до освіти та кваліфікації біженців сприятиме їхній інтеграції в життя та суспільство Норвегії", – зазначив директор норвезького агентства соціального забезпечення та безробіття NAV Ганс Крістіан Холте.

За словами чиновника, багато секторів зайнятості потребують людей, хоча рівень безробіття у країні низький і становить 3,9%. Правила працевлаштування в деяких галузях, включно з транспортом, були пом’якшені, щоб було легше брати на роботу українців, які можуть не відповідати всім вимогам.

"Навіть якщо збіг не ідеальний, я закликаю роботодавців побачити, який внесок можуть зробити наші шукачі роботи", – додав він.

За словами фахівця з підбору кадрів Тріне Ліз Лінг, багато українців, які зараз перебувають у Норвегії, компетентні та кваліфіковані.

"Вони приходять з великим досвідом. Їм потрібна наша допомога, щоб перенести цю компетенцію в норвезькі системи", – зазначила вона.

За словами Тріне Ліз Лінг, українці, з якими вона працювала, вмотивовані, відповідальні, орієнтовані на виконання обов’язків і зацікавлені виконувати роботу добре.

За словами міністра праці Тоньє Бренна, у державному секторі є можливості для покращення найму біженців та інших іноземних працівників.

"Багато роботодавців дають людям шанс. У той же час ми знаємо, що приватний сектор краще, ніж державний, використовує інструменти, щоб залучити більше людей до робочих місць", – зазначила міністр.