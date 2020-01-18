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Полиция за сутки закрыла почти 10 игорных заведений

Новости » Общество     18.01.2020 - 18:12
Полиция за сутки закрыла почти 10 игорных заведений
Фото: игорное заведение (mvs.gov.ua)

За прошедшие сутки, 17 января, правоохранители закрыли 8 нелегальных заведений

В течение прошлых суток, 17 января, правоохранители прекратили деятельность 8 интерактивных игорных заведений в ряде областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, за прошедшие сутки полиция пресекла деятельность 8 нелегальных игорных заведений в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Днепре.

"По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игорного оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 400 тысяч гривен", - рассказали в МВД.

Отмечается, что деятельность одного из игорных заведений было прекращено в Киевской области. О деятельности нелегального заведения сообщили граждане на правительственную "горячую" линию, после чего информация была отработана правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 января правоохранители пресекли деятельность 6 игровых залов после обращений граждан на "горячую" линию. Нелегальные игорные заведения были закрыты в Одессе, Днепре и Хмельницком, а также в Херсонской области. Тогда полиция изъяла 75 единиц игрового оборудования.

Также РБК-Украина писало, что киберполиция ликвидировала ряд онлайн-казино, которые ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса свыше 100 тыс. долларов. Нелегальный игорный онлайн-бизнес наладил 28-летний житель Днепропетровской области.

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