ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Правила гри змінились. МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 10:59
Правила гри змінились. МЗС Естонії закликало НАТО більше витрачати на оборону Фото: Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Війна на території України змінила правила гри у світі, вважає голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. НАТО повинно почати більше витрачати на оборону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами міністра, важливо, аби країни НАТО почали витрачати 3% ВВП на оборону.

"Автократи інвестують у зброю. Вони вірять у силу зброї. Для захисту наших цінностей та порядку, заснованого на правилах, нам також необхідно інвестувати у зброю", - заявив Рейнсалу.

Міністр зауважив, що чисельність військ слід не скорочувати, а збільшувати, щоб не "ніяких невірних інтерпретаційних сигналів щодо Росії".

Також голова МЗС закликав Захід посилити допогу Україні та направити більше важкого озброєння.

"Нам потрібно дивитися на українську перемогу. Тоді нам не буде соромно дивитися у дзеркало", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Естонія планує закупити й встановити додаткові сирени сповіщення про загрозу.

Тим часом Україна погодила з Естонією подальші кроки щодо переконання західних партнерів дати більше ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія НАТО Альянс
NEWS
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів