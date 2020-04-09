В правила футбола внесли изменения об игре рукой и определении офсайда

Фото: IFAB внес изменения и уточнения в некоторые правила игры (twitter.com/TheIFAB)

Также организация уточнила некоторые моменты

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила, касающиеся игры рукой и определения офсайда, а также уточнил некоторые моменты. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Определение игры рукой теперь будет проходить по линии подмышки. Согласно изменениям, случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением лишь в том случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Иллюстрированное изображение из документа

Также внесены коррективы и в определение офсайда. Футболист атакующей команды более не будет находится в положении "вне игры", если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, находящемуся за линией последнего защитника.

Кроме того, IFAB внес коррективы в работу видеоассистентов рефери (VAR). Они продолжат сообщать главному судье свои решения, однако теперь вердикт будет выносить арбитр в поле.

Complete list plus explanations of all changes to the Laws of the Game 2020/21 is now available for download in English, French, German, and Spanish:



https://t.co/pDes9z493k pic.twitter.com/KBqfkhRwDe — The IFAB (@TheIFAB) April 8, 2020

Напомним, в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона 2020/21 будут использоваться более широкие линии офсайда для увеличения количества голов.