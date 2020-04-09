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В правила футболу внесли зміни про гру рукою і визначенні офсайду

Новини » Спорт     09.04.2020 - 09:33
В правила футболу внесли зміни про гру рукою і визначенні офсайду
Фото: IFAB вніс зміни і уточнення до деяких правила гри (twitter.com/TheIFAB)

Також організація уточнила деякі моменти

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вніс зміни в правила, що стосуються гри рукою і визначення офсайду, а також уточнив деякі моменти. Відповідний документ опублікований на сайті організації.

Визначення гри рукою тепер буде проходити по лінії пахви. Згідно зі змінами, випадкове потрапляння м'яча в руку атакуючого гравця буде вважатися порушенням лише в тому випадку, якщо це відбувається безпосередньо перед голом або гольовим моментом.

В правила футболу внесли зміни про гру рукою і визначенні офсайду

Ілюстроване зображення з документа

Також внесені корективи і у визначення офсайду. Футболіст атакуючої команди вже не буде знаходиться в положенні "поза грою", якщо гравець сторони, що захищається, навмисно зіграв рукою, в результаті чого м'яч опинився у суперника, який знаходиться за лінією останнього захисника.

Крім того, IFAB вніс корективи в роботу відеоасистентів рефері (VAR). Вони продовжать повідомляти головному судді свої рішення, однак тепер вердикт виноситиме арбітр в полі.

Нагадаємо, в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи з сезону 2020/21 будуть використовуватися ширші лінії офсайду для збільшення кількості голів.

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