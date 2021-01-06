Без новых Фабрегасов и Погба: как Brexit изменит английскую Премьер-лигу

Великобритания в канун Нового года официально завершила процесс Brexit, это означает, что Соединенное Королевство отделилось от Европейского Союза. Последствия этого процесса коснутся и футбола. Рассказываем, какие изменения произойдут в английской Премьер-лиге.

Балльная система

АПЛ стала самым богатым чемпионатом в мире благодаря своей ошеломляющей мировой привлекательности: миллионы людей еженедельно смотрят на лучших талантов со всего мира. Но изменение правил в результате Brexit означает, что английские клубы не будут иметь такой же свободы, чтобы подписывать лучших молодых игроков европейского футбола.

В связи с новой системой разрешений на работу, футболисты с паспортами ЕС теперь должны получить специальное разрешение Governing Body Endorsement (GBE), которое будет выдаваться с использованием новой системы начисления баллов.

Игрок должен набрать 15 очков, которые будут начисляться на основе количества проведенных международных матчей, участия клубов во внутренних и континентальных соревнованиях, а также уровня клуба и чемпионата, которым принадлежит игрок.

Те же правила будут применяться к тренерам и менеджерам. Например, в соответствии с новыми критериями наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не получил бы GBE, поскольку он провел большую часть своей тренерской карьеры лишь в Норвегии.

Тем не менее игроки и тренеры, которые автоматически не получают разрешение на работу, могут обратиться с просьбой об исключении. Правила, как и многое другое, связанное с Brexit, будут постоянно пересматриваться.

Меньше иностранных талантов

Выход Великобритании из ЕС означает, что клубы Премьер-лиги больше не будут пользоваться исключением из правил ФИФА о подписании несовершеннолетних.

Главный орган мирового футбола запрещает все трансферы за границу для лиц младше 18 лет, но делает исключение для передвижения в пределах Европейской экономической зоны. Это позволило Сеску Фабрегасу и Полю Погба в 16-летнем возрасте переехать в Англию, но теперь это будет невозможно.

Один из способов обойти новые правила состоит в том, чтобы британские клубы имели связь с ассоциированным клубом в Европе. Наиболее ярким примером является холдинг City Football Group (CFG), который владеет "Манчестер Сити", а также имеет доли в командах низших дивизионов Испании, Франции и Бельгии.

Владельцы "Лестера" компания King Power имеют в своей собственности бельгийский клуб "Левен", а представитель королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла, являющийся собственником "Шеффилд Юнайтед", владеет долей в бельгийской команде "Беерсхот" и близок к приобретению французского "Шатору".

Эти клубы могут использовать для подписания молодых игроков из ЕС до достижения ими 18-летнего возраста, а также помочь набрать им необходимое количество выступлений для получения GBE.

Больше местных игроков

Также клубы Премьер-лиги в текущем трансферном окне будут ограничены подписанием не более трех иностранных игроков младше 21 года в одном трансферном окне, а затем - не более шести за сезон. Основная цель этого заключалась в том, чтобы создать больше возможностей для молодых британских игроков.

Ограничения на привлечение молодых игроков из-за границы окажут наибольшее влияние на клубы Уэлса и Шотландии, где больше всего трансферов из Европы не будут соответствовать критериям GBE.