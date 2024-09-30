На роботу у Німеччині влаштовуються все більше українців: деталі

У Німеччині все більше українських біженців знаходять роботу. Рівень зайнятості серед втікачів від війни зріс до майже 40%.

Скільки українців вже працють у Німеччині, РБК-Україна повідомляє з посиланням на DW .

Скільки українських біженці знайшли роботу у Німеччині

Німеччина надає тимчасовий захист найбільшій кількості українських біженців серед кран ЄС – понад 1,1 млн. людей. Із них працездатного віку – близько 700 тисяч людей.

Як зазначили у німецькому міністерстві праці, незважаючи на складну економічну ситуацію, у липні 2024 року були працевлаштовані вже 266 тисяч українців. 213 тисяч з них платили соціальні внески, 53 тисячі – мали часткову зайнятість. Це близько 38% від усіх працездатних біженців.

"У вересні 2024 року 8,5 тисяч громадян України працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання чи отримали статус самозайнятих. Це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року", - зазначив міністр праці Губертус Гайль.

Ще на початку 2024 року були працевлаштовані близько 20% українських біженців. Такі дані наводило Федеральне агентство зайнятості.

Фото: Пошук роботи у Німеччині (gettyimages.com)

Які є перешкоди для працевлаштування

Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес зазначила, що загальні тенденції свідчать про те, що урядова програма з працевлаштування українців дає результати. Проте залишається низка перешкод – зокрема, тривалий бюрократичний процес визнання професійної кваліфікації українців у Німеччині. Також – недостатній рівень знання німецької мови.

Проте для українців вже реалізуються програми для полегшення виходу на ринок праці. Наприклад, вивчення мови після початку роботи.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав українських біженців шукати роботу. Він зазначив, що миттєве працевлаштування на посаду, аналогічну тій, яку людина мала в Україні, не завжди можливе. Проте він закликав розглядати варіанти часткової зайнятості як перший крок до повноцінної інтеграції у німецький ринок праці.