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Правила безпечної поведінки дітей під час зимових канікул - поради поліції

Фото: Правила безпечної поведінки дітей під час зимових канікул (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Поліцейські розповіли батькам про безпечну поведінку дітей під час зимових канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС .

Правоохоронці дали такі поради:

не залишайте дітей одних, стежте за ними.
знайте, де і з ким ваші діти, чим вони займаються.
якщо залишаєте дитину вдома, розкажіть їй правила безпеки та як звертатися по допомогу.
Перед прогулянкою нагадайте дитині правила дорожнього руху.
надягніть на дітей світловідбиваючі елементи, щоб їх було видно у темряві.
поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці та як діяти під час сигналу повітряної тривоги.

Раніше ми писали, коли почнуться і скільки триватимуть зимові канікули в Україні.

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