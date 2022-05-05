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Правдоподобный сценарий: глава французской Engie допустила прекращение Россией поставок газа в Европу

Новина українською →
Париж, Четверг 05 мая 2022 10:16
Правдоподобный сценарий: глава французской Engie допустила прекращение Россией поставок газа в Европу Фото: Россия может прекратить поставки газа в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Французская энергокомпания Engie по-прежнему платит за российский газ в евро в соответствии со своими контрактами. Гендиректор компании Кэтрин МакГрегор допустила прекращение Россией поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МакГрегор сообщила, что компания работает над решением требований Москвы о том, чтобы иностранные компании платили за поставки в рублях, добавив, что запасы в настоящее время достаточны.

"Сегодня мы по-прежнему платим в евро и ждем разъяснений в рамках еврозоны", - сказала она.

МакГрегор добавил, что прекращение поставок российского газа в Европу является "правдоподобным" сценарием и что Engie готовится к такому развитию событий.

Президент России Владимир Путин потребовал оплаты за газ в рублях в ответ на широкомасштабные санкции Запада против России после ее вторжения в Украину.

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию в прошлом месяце после того, как они отказались платить в рублях и пригрозила сделать то же самое по отношению к другим странам.

Европейская комиссия в понедельник заявила, что соблюдение предложенной Россией схемы в полном объеме нарушит действующие санкции ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину, но пообещала более подробные инструкции о том, что компании могут и что не могут делать на законных основаниях.

Детальнее о прекращении поставок российского газа - в материале РБК-Украина "Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине".

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