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Правдоподібний сценарій: глава французької Engie допустила припинення Росією поставок газу в Європу

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Париж, Четвер 05 травня 2022 10:16
Правдоподібний сценарій: глава французької Engie допустила припинення Росією поставок газу в Європу Фото: Росія може припинити постачання газу в ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Французька енергокомпанія Engie як і раніше платить за російський газ в євро відповідно до своїх контрактів. Гендиректор компанії Кетрін МакГрегор допустила припинення Росією поставок газу в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МакГрегор повідомила, що компанія працює над вирішенням вимог Москви про те, щоб іноземні компанії платили за поставки в рублях, додавши, що запаси в даний час достатні.

"Сьогодні ми як і раніше платимо в євро і чекаємо роз'яснень в рамках єврозони", - сказала вона.

МакГрегор додав, що припинення поставок російського газу в Європу є "правдоподібним" сценарієм і що Engie готується до такого розвитку подій.

Президент Росії Володимир Путін зажадав оплати за газ в рублях у відповідь на широкомасштабні санкції Заходу проти Росії після її вторгнення в Україну.

Росія припинила поставки газу в Польщу і Болгарію минулого місяця після того, як вони відмовилися платити в рублях і пригрозила зробити те ж саме по відношенню до інших країн.

Європейська комісія в понеділок заявила, що дотримання запропонованої Росією схеми в повному обсязі порушить чинні санкції ЄС проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, але пообіцяла більш докладні інструкції про те, що компанії можуть і що не можуть робити на законних підставах.

Детальніше про припинення поставок російського газу - в матеріалі РБК-Україна "Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні".

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