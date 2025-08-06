Правда про Вільяма Холстеда. Як лікар-наркоман став батьком стерильності в хірургії

Хто такий Вільям Холстед

Майбутнє світило медицини народився у 1852 році в Нью-Йорку. Вільям був з багатої сім'ї й особливого інтересу до навчання не виявляв. Але з часом він зацікавився справою, яку вивчав і буквально за декілька років Холстед перетворився на генія.

Він вивчав медицину у Єлі та Колумбійському університеті, а потім поїхав до Європи, щоб стажуватися у великого хірурга Теодора Більротта (одного з медиків, який запровадив сучасну абдомінальну хірургію).

У 1880-х Вільям став одним із найвідоміших хірургів США. Ще бувши молодим спеціалістом він врятував рідну сестру, яка втратила багато крові під час пологів - Холстед ввів шприцом їй власну кров, і у 1881 році про переливання крові під час операції навіть ніхто не думав.

Згодом він провів першу в США холедотомію - операцію з розсічення жовчної протоки та видалення жовчних каменів у своїй матері.

За декілька років Холстед взнав про відкриття місцевої анестезії розчином кокаїну та почав експериментувати на собі з групою однокурсників.

Вільям Холстед (фото: Вікіпедія)

Ці досліди ледве не закінчилися трагічно - Вільям підсів на наркотики, які у той час не були заборонені та мало не вбив свого друга, щоб отримати дозу, яка була захована.

Після цієї історії Холстед залишив на деякий час медицину і лікувався від наркотичної залежності. Його минуле заважало отримати посаду головного лікаря.

Якось його асистентка побачила, що у Холстеда незвичне тремтіння, яке зникло після його візиту у власний кабінет. Після невдалої історії геніальний лікар замінив кокаїн на морфій.

У 1890 році він провів унікальну операцію - видалив уражену раком молочну залозу, згодом - видалив пахову грижу, яку вважали невиліковною. Ці досягнення вразили керівництво і його призначили головним лікарем.

Як Холстед винайшов стерильні рукавички

У його асистентки Кароліни, яка була в курсі його залежності від морфію, раптом почав розвиватися контактний дерматит - від антисептичної рідини, якою медики мили руки та інструменти.

Змінювати вірну асистентку хірург не хотів, тому він знайшов інший вихід - він замовив гумові рукавички. В той час такі рукавички вже почали використовувати гінекологи та проктологи, але нікому не спадало на думку використовувати їх в операційній. Відтоді лікарі усіх спеціальностей почали використовувати рукавички на операціях. А Кароліна з часом вийшла заміж за свого шефа.

До речі, Холстед мав стажування після навчання у лікарні Бельвю, де почав вивчати використання антисептиків. Він бачив, які були антисанітарні умови в лікарні й наскільки все навколо було уражено мікробами. Він почав вивчати питання і допомагав у боротьбі з інфекціями у Бельвю.

Як Холстед став залежним

Холстед експериментував з кокаїном як засобом для місцевого знеболення. Спочатку - на пацієнтах. Потім - на собі. І поступово це переросло в глибоку залежність.

Коли почались ускладнення, і він почав лікуватися, йому давали морфій. Так він позбавився від одної залежності та отримав іншу. Більшу частину життя Холстед боровся зі своєю залежністю. За 10 років він зміг знизити дозу морфію майже вдвічі. А ще за 10 років зміг повністю від нього відмовитися.

Але пристрасть до наркотичних засобів дуже погано вплинуло на його здоров'я. А ще лікар викурював по 50 цигарок на день. У 1922 році він переніс операцію з видалення жовчних каменів, таку саму, як зробив своїй матері. Однак організм був виснажений наркотиками й не витримав.

Його дружина Кароліна сильно горювала за Вільямом і її не стало за декілька місяців, вона померла від ускладнень після застуди.

Вільям Холстед (фото: Вікіпедія)

Що саме він впровадив у медицині

Гумові рукавички для хірургів - вперше в історії

Систему хірургічної освіти, яка діє досі

Запровадив лікарняну карту, яка відстежувала температуру, пульс і дихання пацієнта

Принципи стерильності (асептики)

Техніку щадних розрізів і мінімальної крововтрати

Операції на щитоподібній залозі, жовчовивідних шляхах, грижах, кишкових та артеріальних аневризмах

Професійну підготовку хірургічних ординаторів і інтернів

Допоміг у розробці анестезії, яка є невід'ємною частиною сучасної хірургії

Став прихильником гемостазу та одним з перших дослідників загоєння ран

Започаткував принципи Холстеда

Сучасні хірургічні принципи контролю кровотечі

Точний анатомічний розтин

Повну стерильність

Точне наближення тканин при закритті ран без надмірної герметичності та дбайливе поводження з тканинами

Був співзасновником медичної школи при Університеті Джонса Гопкінса - флагмані сучасної хірургії.

Особистість Холстеда

Замкнутий, мовчазний, емоційно холодний Вільям Холстед жив за жорстким графіком. Він рідко оперував без перерв - навіть уночі. Практично не писав мемуарів або автобіографій – усе, що про нього відомо, зберегли колеги.

Після одруження купив гірський маєток Хай-Гемптон у Північній Кароліні. Там він вирощував жоржини та займався астрономією. Дітей з дружиною у нього не було.

Цікаві факти про Холстеда

За легендою, він не міг працювати без морфіну, але настільки точно володів технікою, що це не впливало на якість операцій

Був настільки одержимий стерильністю, що міняв одяг після кожної операції

Він не любив студентів, які ставили "занадто прості запитання"

Його перші операції з наркозом були без дозволу лікарень - він просто діяв, бо "так було краще для пацієнта"

Навчав та випустив перших жінок-хірургів