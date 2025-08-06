Правда об Уильяме Холстеде. Как врач-наркоман стал отцом стерильности в хирургии

Кто такой Уильям Холстед

Будущее светило медицины родился в 1852 году в Нью-Йорке. Уильям был из богатой семьи и особого интереса к учебе не проявлял. Но со временем он заинтересовался делом, которое изучал и буквально за несколько лет Холстед превратился в гения.

Он изучал медицину в Йеле и Колумбийском университете, а затем поехал в Европу, чтобы стажироваться у великого хирурга Теодора Бильротта (одного из медиков, который ввел современную абдоминальную хирургию).

В 1880-х Уильям стал одним из самых известных хирургов США. Еще будучи молодым специалистом он спас родную сестру, которая потеряла много крови во время родов - Холстед ввел шприцем ей собственную кровь, и в 1881 году о переливании крови во время операции даже никто не думал.

Впоследствии он провел первую в США холедотомию - операцию по рассечению желчного протока и удалению желчных камней у своей матери.

Через несколько лет Холстед узнал об открытии местной анестезии раствором кокаина и начал экспериментировать на себе с группой однокурсников.

Уильям Холстед (фото: Википедия)

Эти опыты едва не закончились трагически - Уильям подсел на наркотики, которые в то время не были запрещены и чуть не убил своего друга, чтобы получить дозу, которая была спрятана.

После этой истории Холстед оставил на некоторое время медицину и лечился от наркотической зависимости. Его прошлое мешало получить должность главного врача.

Однажды его ассистентка увидела, что у Холстеда необычная дрожь, которая исчезла после его визита в собственный кабинет. После неудачной истории гениальный врач заменил кокаин на морфий.

В 1890 году он провел уникальную операцию - удалил пораженную раком молочную железу, впоследствии - удалил паховую грыжу, которую считали неизлечимой. Эти достижения поразили руководство и его назначили главным врачом.

Как Холстед изобрел стерильные перчатки

У его ассистентки Каролины, которая была в курсе его зависимости от морфия, вдруг начал развиваться контактный дерматит - от антисептической жидкости, которой медики мыли руки и инструменты.

Менять верную ассистентку хирург не хотел, поэтому он нашел другой выход - он заказал резиновые перчатки. В то время такие перчатки уже начали использовать гинекологи и проктологи, но никому не приходило в голову использовать их в операционной. С тех пор врачи всех специальностей начали использовать перчатки на операциях. А Каролина со временем вышла замуж за своего шефа.

Кстати, Холстед проходил стажировку после обучения в больнице Бель-вю, где начал изучать использование антисептиков. Он видел, какие были антисанитарные условия в больнице и насколько все вокруг было поражено микробами. Он начал изучать вопрос и помогал в борьбе с инфекциями в Бель-вю.

Как Холстед стал зависимым

Холстед экспериментировал с кокаином как средством для местного обезболивания. Сначала - на пациентах. Затем - на себе. И постепенно это переросло в глубокую зависимость.

Когда начались осложнения, и он начал лечиться, ему давали морфий. Так он избавился от одной зависимости и получил другую. Большую часть жизни Холстед боролся со своей зависимостью. За 10 лет он смог снизить дозу морфия почти вдвое. А еще за 10 лет смог полностью от него отказаться.

Но пристрастие к наркотическим средствам очень плохо повлияло на его здоровье. А еще врач выкуривал по 50 сигарет в день. В 1922 году он перенес операцию по удалению желчных камней, такую же, как сделал своей матери. Однако организм был истощен наркотиками и не выдержал.

Его жена Каролина сильно горевала по Уильяму и ее не стало через несколько месяцев, она умерла от осложнений после простуды.

Уильям Холстед (фото: Википедия)

Что именно он внедрил в медицине

Резиновые перчатки для хирургов - впервые в истории

Систему хирургического образования, которая действует до сих пор

Ввел больничную карту, которая отслеживала температуру, пульс и дыхание пациента

Принципы стерильности (асептики)

Технику щадящих разрезов и минимальной кровопотери

Операции на щитовидной железе, желчевыводящих путях, грыжах, кишечных и артериальных аневризмах

Профессиональную подготовку хирургических ординаторов и интернов

Помог в разработке анестезии, которая является неотъемлемой частью современной хирургии

Стал сторонником гемостаза и одним из первых исследователей заживления ран

Положил начало принципам Холстеда

Современные хирургические принципы контроля кровотечения

Точное анатомическое вскрытие

Полную стерильность

Точное приближение тканей при закрытии ран без чрезмерной герметичности и бережное обращение с тканями

Был соучредителем медицинской школы при Университете Джонса Хопкинса - флагмане современной хирургии.

Личность Холстеда

Замкнутый, молчаливый, эмоционально холодный Уильям Холстед жил по жесткому графику. Он редко оперировал без перерывов - даже ночью. Практически не писал мемуаров или автобиографий - все, что о нем известно, сохранили коллеги.

После женитьбы купил горное поместье Хай-Хэмптон в Северной Каролине. Там он выращивал георгины и занимался астрономией. Детей с женой у него не было.

Интересные факты о Холстеде

По легенде, он не мог работать без морфина, но настолько точно владел техникой, что это не влияло на качество операций

Был настолько одержим стерильностью, что менял одежду после каждой операции

Он не любил студентов, которые задавали "слишком простые вопросы"

Его первые операции с наркозом были без разрешения больниц - он просто действовал, потому что "так было лучше для пациента"

Обучал и выпустил первых женщин-хирургов