Права українців за кордоном: що потрібно знати та куди звертатися за допомогою

Основні права українців за кордоном

Консульський захист. Громадяни можуть звернутися до посольства чи консульства України для:

отримання інформації про законодавство країни перебування;

допомоги у випадку втрати паспорта;

сприяння у доступі до правової допомоги;

представництва інтересів у разі затримання або судового розгляду.

Право на недоторканність особистості та майна. Українці мають право на повагу до своєї особистості та власності відповідно до міжнародного права. У разі порушення цих прав консульство може допомогти у їхньому відновленні.

Право на працю та соціальне забезпечення. Громадяни, які офіційно працюють за кордоном, мають право на справедливі умови праці, оплату, захист від дискримінації та соціальні гарантії.

Право на повернення в Україну. Українці мають гарантоване право повернутися на батьківщину. Консульські установи можуть допомогти у випадках втрати документів або надзвичайних ситуацій.

Рекомендації для громадян України за кордоном

Завчасно дізнайтеся контакти посольства чи консульства України у країні перебування. Ознайомтеся із місцевими законами, адже незнання не звільняє від відповідальності.

Зберігайте копії важливих документів окремо від оригіналів. Не передавайте свої документи третім особам, крім випадків, передбачених законодавством країни.

Куди звертатися у разі порушення прав:

посольство або консульство України в країні перебування;

місцеві органи правопорядку;

гаряча лінія Уповноваженого ВРУ з прав людини: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08;

Міністерство закордонних справ України: +380 (44) 238 16 57 (цілодобово).

Також українці можуть звернутися до представників Уповноваженого в низці країн, зокрема у Великій Британії, Іспанії, Польщі, Словаччині, Люксембурзі та Молдові. Контакти представників можна знайти на офіційних ресурсах омбудсмена.