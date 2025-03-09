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Права украинцев за рубежом: что нужно знать и куда обращаться за помощью

Фото: Консульство Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Граждане Украины, находящиеся за рубежом, имеют ряд прав и гарантий. Это предусмотрено международным и национальным законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Основные права украинцев за рубежом

Консульская защита. Граждане могут обратиться в посольство или консульство Украины для:

  • получения информации о законодательстве страны пребывания;
  • помощи в случае потери паспорта;
  • содействия в доступе к правовой помощи;
  • представительства интересов в случае задержания или судебного разбирательства.

Право на неприкосновенность личности и имущества. Украинцы имеют право на уважение своей личности и собственности в соответствии с международным правом. В случае нарушения этих прав консульство может помочь в их восстановлении.

Право на труд и социальное обеспечение. Граждане, которые официально работают за рубежом, имеют право на справедливые условия труда, оплату, защиту от дискриминации и социальные гарантии.

Право на возвращение в Украину. Украинцы имеют гарантированное право вернуться на родину. Консульские учреждения могут помочь в случаях потери документов или чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации для граждан Украины за рубежом

Заранее узнайте контакты посольства или консульства Украины в стране пребывания. Ознакомьтесь с местными законами, ведь незнание не освобождает от ответственности.

Храните копии важных документов отдельно от оригиналов. Не передавайте свои документы третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством страны.

Куда обращаться в случае нарушения прав:

  • посольство или консульство Украины в стране пребывания;
  • местные органы правопорядка;
  • горячая линия Уполномоченного ВРУ по правам человека: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08;
  • Министерство иностранных дел Украины: +380 (44) 238 16 57 (круглосуточно).

Также украинцы могут обратиться к представителям Уполномоченного в ряде стран, в частности в Великобритании, Испании, Польше, Словакии, Люксембурге и Молдове. Контакты представителей можно найти на официальных ресурсах омбудсмена.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки Украины планирует запустить специальный вебсайт, который позволит украинским школьникам, находящимся за рубежом, регистрироваться для изучения предметов украиноведческого компонента. Эта инициатива направлена на упрощение доступа к обучению по украинскому языку, литературе, истории и географии, вместо полного дистанционного изучения всех школьных предметов.

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Дмитрий Лубинец