Права украинцев за рубежом: что нужно знать и куда обращаться за помощью

Основные права украинцев за рубежом

Консульская защита. Граждане могут обратиться в посольство или консульство Украины для:

получения информации о законодательстве страны пребывания;

помощи в случае потери паспорта;

содействия в доступе к правовой помощи;

представительства интересов в случае задержания или судебного разбирательства.

Право на неприкосновенность личности и имущества. Украинцы имеют право на уважение своей личности и собственности в соответствии с международным правом. В случае нарушения этих прав консульство может помочь в их восстановлении.

Право на труд и социальное обеспечение. Граждане, которые официально работают за рубежом, имеют право на справедливые условия труда, оплату, защиту от дискриминации и социальные гарантии.

Право на возвращение в Украину. Украинцы имеют гарантированное право вернуться на родину. Консульские учреждения могут помочь в случаях потери документов или чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации для граждан Украины за рубежом

Заранее узнайте контакты посольства или консульства Украины в стране пребывания. Ознакомьтесь с местными законами, ведь незнание не освобождает от ответственности.

Храните копии важных документов отдельно от оригиналов. Не передавайте свои документы третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством страны.

Куда обращаться в случае нарушения прав:

посольство или консульство Украины в стране пребывания;

местные органы правопорядка;

горячая линия Уполномоченного ВРУ по правам человека: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08;

Министерство иностранных дел Украины: +380 (44) 238 16 57 (круглосуточно).

Также украинцы могут обратиться к представителям Уполномоченного в ряде стран, в частности в Великобритании, Испании, Польше, Словакии, Люксембурге и Молдове. Контакты представителей можно найти на официальных ресурсах омбудсмена.