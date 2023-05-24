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Права позичальників під час воєнного стану: що варто знати про кредити

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Україна, Середа 24 травня 2023 14:55
Права позичальників під час воєнного стану: що варто знати про кредити Фото: штрафи за кредитами в Україні не діють під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У зв'язку з воєнним станом в Україні законодавство не передбачає скасування нарахування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним, тому позичальник повинен сплачувати суму кредиту та нараховані відсотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.

Водночас, протягом періоду дії воєнного стану, у випадку прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за кредитним договором, не можуть застосовуватись штрафні санкції.

Особливості виконання зобов'язань за кредитом в умовах воєнного стану такі:

  • За прострочення зобов'язань за кредитом не нараховуються штрафні санкції, включаючи штрафи, пені та інші платежі, передбачені кредитним договором.
  • Кредитор не має права збільшити процентну ставку за користування кредитом у разі невиконання зобов'язань. Це правило діє за винятком випадків, коли договір передбачає зміну процентної ставки.
  • Всі штрафи, пені та інші платежі, передбачені договором про споживчий кредит за прострочення виконання зобов'язань, нараховані з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню.

Нагадаємо, Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.

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