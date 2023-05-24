Права позичальників під час воєнного стану: що варто знати про кредити

Фото: штрафи за кредитами в Україні не діють під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)

У зв'язку з воєнним станом в Україні законодавство не передбачає скасування нарахування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним, тому позичальник повинен сплачувати суму кредиту та нараховані відсотки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.

Водночас, протягом періоду дії воєнного стану, у випадку прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за кредитним договором, не можуть застосовуватись штрафні санкції. Особливості виконання зобов'язань за кредитом в умовах воєнного стану такі: За прострочення зобов'язань за кредитом не нараховуються штрафні санкції, включаючи штрафи, пені та інші платежі, передбачені кредитним договором.

Кредитор не має права збільшити процентну ставку за користування кредитом у разі невиконання зобов'язань. Це правило діє за винятком випадків, коли договір передбачає зміну процентної ставки.

Всі штрафи, пені та інші платежі, передбачені договором про споживчий кредит за прострочення виконання зобов'язань, нараховані з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню.