Права заемщиков во время военного положения: что следует знать о кредитах
В связи с военным положением в Украине законодательство не предусматривает отмены начисления процентов за пользование кредитными деньгами. Такое начисление правомерно, поэтому заемщик должен платить сумму кредита и начисленные проценты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмана.
В то же время, в течение периода действия военного положения, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по кредитному договору, не могут применяться штрафные санкции.
Особенности выполнения обязательств по кредиту в условиях военного положения следующие:
- За просрочку обязательств по кредиту не начисляются штрафные санкции, включая штрафы, пени и другие платежи, предусмотренные кредитным договором.
- Кредитор не имеет права увеличить процентную ставку за использование кредита в случае невыполнения обязательств. Это правило действует за исключением случаев, когда договор предусматривает изменение процентной ставки.
- Все штрафы, пени и другие платежи, предусмотренные договором о потребительском кредите за просрочку выполнения обязательств, начисленные с 24 февраля 2022 года, подлежат списанию.
Напомним, Национальный банк предлагает законодательно ограничить ставки по микрокредитам финансовых компаний. Сейчас они в среднем составляют 1500% годовых.
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