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Права заемщиков во время военного положения: что следует знать о кредитах

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Украина, Среда 24 мая 2023 14:55
Права заемщиков во время военного положения: что следует знать о кредитах Фото: штрафы по кредитам в Украине не действуют во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В связи с военным положением в Украине законодательство не предусматривает отмены начисления процентов за пользование кредитными деньгами. Такое начисление правомерно, поэтому заемщик должен платить сумму кредита и начисленные проценты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмана.

В то же время, в течение периода действия военного положения, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по кредитному договору, не могут применяться штрафные санкции.

Особенности выполнения обязательств по кредиту в условиях военного положения следующие:

  • За просрочку обязательств по кредиту не начисляются штрафные санкции, включая штрафы, пени и другие платежи, предусмотренные кредитным договором.
  • Кредитор не имеет права увеличить процентную ставку за использование кредита в случае невыполнения обязательств. Это правило действует за исключением случаев, когда договор предусматривает изменение процентной ставки.
  • Все штрафы, пени и другие платежи, предусмотренные договором о потребительском кредите за просрочку выполнения обязательств, начисленные с 24 февраля 2022 года, подлежат списанию.

Напомним, Национальный банк предлагает законодательно ограничить ставки по микрокредитам финансовых компаний. Сейчас они в среднем составляют 1500% годовых.

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