Права нацменшин: Україна та Румунія вперше організували круглий стіл за участі омбудсменів

У Чернівцях був проведений перший круглий стіл за участі омбудсменів України та Румунії. На заході обговорювали, зокрема, питання захисту прав національних спільнот та мовної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу уповноважений Верховної ради з прав людини.

На круглий стіл у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича були запрошені понад 140 представників громадських організацій румунської національної спільноти, долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, на заході консолідували зусилля з румунською колегою Ретаною Вебер задля захисту прав національних спільнот.

"Дискусія була активною, порушувалися гострі питання. Багато представників румунської національної спільноти висловили свою думку", - зазначив він.

За підсумками круглого столу було ініційоване створення постійної комісії з питань прав нацменшин.

Крім того, Лубінець наголосив, що Конституція України визначає як права, так і обов'язки наших громадян.

"Тому якщо права порушені - ми їх захищаємо, але не варто забувати й про обов’язки! Окрім цього, наголошу, що відповідно до нашої чинної Конституції в Україні існує єдине громадянство", - акцентував омбудсмен.

Також Лубінець зазначив, що представники національних спільнот в Україні мають змогу навчатися державною та рідними мовами.

"Це однозначно великий плюс", - сказав він та додав, що з румунською колегою відвідали 5 освітніх закладів, що фінансуються державним бюджетом, де учні різного віку володіють вільно як румунською, так і українською.

Україна та Румунія провели круглий стіл за участі омбудсменів (фото: facebook.com/dmytro.lubinets)