Працюють над розширення сполучення. УЗ запустила тестовий потяг Київ - Варшава

Сьогодні 31 травня, в рейс вирушив тестовий потяг Київ - Варшава, сформований з 14 стандартних вагонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця".

Як відзначає пресслужба, напрямок Київ - Варшава сьогодні залишається найдефіцитнішим, оскільки кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Обмежена пропозиція місць обумовлена тим, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе.

Що робить "Укрзалізниця" для покращення ситуації:

провела переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою;

отримала технічні погодження від польського регулятора UTK;

виконала успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

"Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.