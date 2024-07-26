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Працюють з перебоями: як відключення світла вплинули на відділення Ощадбанку

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 09:59
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Працюють з перебоями: як відключення світла вплинули на відділення Ощадбанку Фото: Відділення Ощадбанку працюють з перебоями через відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Відключення світла останнім часом вплинули на роботу Ощадбанку. Автономне забезпечення мають 450 відділень банку.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Цей вплив на роботу мережі останнім часом посилився. Звісно це впливає як на продажі, так і на операційні витрати, зокрема через необхідність кожного разу запускати електрогенератори і витрачати паливо", - сказав він.

Наумов повідомив, що він щоденно отримує інформацію щодо роботи всіх відділень. "Більшість з них все ж таки працюють, хоча і з перебоями. 450 відділень мережі Power Banking мають електропостачання і зв'язок постійно", - додав банкір.

За його словами, інші відділення в разі відсутності електрики працюють в режимі консультацій.

Відділення банків та Power Banking

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в Україні налічувалося 5 085 діючих структурних підрозділів банків. Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 175. Крім того, роботу 607 відділень банку тимчасово призупинено.

У 2022 році системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - power banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Мережа power banking налічує вже близько 2 390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом

В умовах блекауту у відділеннях мережі power banking для всіх клієнтів доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:

  • отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
  • платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
  • консультації менеджерів з фінансових питань.
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