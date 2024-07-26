Працюють з перебоями: як відключення світла вплинули на відділення Ощадбанку
Відключення світла останнім часом вплинули на роботу Ощадбанку. Автономне забезпечення мають 450 відділень банку.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
"Цей вплив на роботу мережі останнім часом посилився. Звісно це впливає як на продажі, так і на операційні витрати, зокрема через необхідність кожного разу запускати електрогенератори і витрачати паливо", - сказав він.
Наумов повідомив, що він щоденно отримує інформацію щодо роботи всіх відділень. "Більшість з них все ж таки працюють, хоча і з перебоями. 450 відділень мережі Power Banking мають електропостачання і зв'язок постійно", - додав банкір.
За його словами, інші відділення в разі відсутності електрики працюють в режимі консультацій.
Відділення банків та Power Banking
Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в Україні налічувалося 5 085 діючих структурних підрозділів банків. Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 175. Крім того, роботу 607 відділень банку тимчасово призупинено.
У 2022 році системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - power banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.
Мережа power banking налічує вже близько 2 390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом
В умовах блекауту у відділеннях мережі power banking для всіх клієнтів доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:
- отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
- платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
- обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
- консультації менеджерів з фінансових питань.