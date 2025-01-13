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Працюють як укриття: у Києві через тривогу обмежували роботу метро

Понеділок 13 січня 2025 20:03
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Працюють як укриття: у Києві через тривогу обмежували роботу метро Ілюстративне фото: роботу метро у Києві обмежили 13 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері понеділка, 13 січня, було введено зміни у роботу метрополітену. Це пов'язано із тривалою повітряною тривогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що рух поїздів "червоною" лінією здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Університет".

При цьому станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна" працюють лише в режимі укриття.

А ось рух поїздів "зеленою" лінією здійснюється від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції "Видубичі" та "Славутич" також працюють у режимі укриття.

Оновлено о 20:25.

У КМДА повідомили, що метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій і поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

Повітряна тривога у Києві

Нагадаємо, декілька годин тому у Києві та низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка курсувала через Сумську область.

Також у низці областей оголошено тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Раніше військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна розповів, що Росії треба місяць приблизно десь між атаками для того, щоб виробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

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