Работают как укрытие: в Киеве из-за тревоги ограничивали работу метро из-за тревоги

В Киеве вечером понедельника, 13 января, были введены изменения в работу метрополитена. Это связано с длительной воздушной тревогой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что движение поездов по "красной" линии осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Университет".

При этом станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная" работают только в режиме укрытия.

А вот движение поездов по "зеленой" линии осуществляется от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции "Выдубичи" и "Славутич" также работают в режиме укрытия.

Воздушная тревога в Киеве

Напомним, несколько часов назад в Киеве и ряде регионов Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая курсировала через Сумскую область.

Также в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы российских ударных дронов.