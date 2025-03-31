Працюючим пенсіонерам перерахують виплати: хто та коли отримає підвищення

Пенсійний фонд України з 1 квітня проведе автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Особисто звертатися до фонду не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

За даними пресслужби, пенсії перерахують людям, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу.

Також перерахують пенсії людям, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено. Якщо це доцільно, може враховуватись заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Коли виплатять нові пенсії

Нагадаємо, усього в Україні 2,8 млн працюючих пенсіонерів. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень та травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично.