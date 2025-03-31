Работающим пенсионерам пересчитают выплаты: кто и когда получит повышение

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля проведет автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Лично обращаться в фонд не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, пенсии пересчитают людям, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года получили 24 месяца страхового стажа.

Также пересчитают пенсии людям, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Если на 1 марта 2025 года получено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет проводится с учетом страхового стажа. При этом пенсия может рассчитываться с того заработка, с учетом которого пенсия уже рассчитана. Если это целесообразно, может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения / предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения / предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года получено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не ранее чем через два года после ее назначения / предыдущего перерасчета с учетом только полученного страхового стажа.

Когда выплатят новые пенсии

Напомним, всего в Украине 2,8 млн работающих пенсионеров. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Перерасчет осуществляется за стаж, полученный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой рассчитывается пенсия.

Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.

Лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически.