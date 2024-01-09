Працював на "вагнерівців". Екс-полковник з Житомира отримав 15 років тюрми

Також ворожого агента було позбавлено військового звання.

"За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури мешканця Житомира, полковника у відставці визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Службі безпеки України, російським агентом виявився ексзаступник начальника штабу однієї з танкових армій колишнього СРСР, який на початку 1990-х пішов у відставку.

Деталі справи

Як було доведено прокурорами у суді, фігурант з вересня 2022 року по лютий 2023 року активно співпрацював з розвідкою "вагнерівців".

"Він мав військовий досвід, у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії", - уточнили в генпрокуратурі.

На виконання завдань російського куратора зрадник вивчав розташування стратегічно важливих об'єктів, військових частин, чисельність маршрути пересування військової техніки ЗСУ, а також відстежував наявність оборонних об'єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

Ці розвіддані шпигун наносив на детальну карту обласного центру, фотографував та надсилав розвідці російських загарбників. А також зловмисник збирав та передавав "вагнерівцям" анкетні дані командирів однієї з військових частин.

Із представниками "групи Вагнера" засуджений спілкувався через заборонену в соцмережу "Вконтакте" та Telegram, мав позивний "Снаров".

Затримання та спроба втечі

Інформатора окупантів затримали у березні 2023 року. Після цього суд відправив його під варту з правом внесення застави. При цьому кошти було внесено.

"У подальшому чоловік порушив зобов'язання та намагався втекти до республіки Білорусь. Був затриманий при спробі перетину кордону. Відтоді перебуває під вартою", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснювало управління СБУ в Житомирській області.

Також зазначається, що під час судового розгляду зрадник не визнав свою вину, не приховував проросійські погляди та зневажливе ставлення до українців. Також фігурант використовував свій стан здоров'я з метою затягнути строки розгляду справи.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів

Нагадаємо, раніше у січні стало відомо, що у Києві був затриманий екс-чиновник, який був агентом ФСБ. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України. Зрадник, зокрема, пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Наприкінці грудня правоохоронці виявили та затримали російського поплічника, який готував у Києві повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії. Агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що перед тим правоохоронці встановили особу гауляйтера села Лукʼянці в Харківській області. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Раніше також українському бізнесмену Євгену Черняку було оголошено про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ.