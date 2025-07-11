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Працював на розвідку РФ. У Нідерландах росіянин отримав вирок за "злив" технологій мікрочіпів

П'ятниця 11 липня 2025 12:34
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Працював на розвідку РФ. У Нідерландах росіянин отримав вирок за "злив" технологій мікрочіпів Фото: у Нідерландах росіянин отримав вирок за "злив" технологій мікрочіпів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд Роттердама засудив 43-річного Германа Аксьонова до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні санкцій ЄС та крадіжці технічної інформації, яку він передав російській розвідці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, з 2015 по 2024 роки росіянин працював у нідерландських компаніях у напівпровідниковій галузі, таких як ASML та NXP Semiconductors.

У чому його звинуватили

Він надав "технічну допомогу" Росії, передавши їй файли, що містять інформацію про налаштування виробничих ліній для виготовлення мікрочіпів.

"Такі дії можуть сприяти зміцненню військового чи стратегічного потенціалу Росії, що спричиняє негативні наслідки для України та опосередковано впливає на міжнародну безпеку та стабільність", - йдеться у рішенні суду.

Відомо, що Аксьонов скопіював файли з серверів ASML та NXP на USB-флешку та жорсткий диск, які він мав передати співробітнику ФСБ у Москві. Прокурор вимагав засудити обвинуваченого на чотири роки, але суд скоротив термін на один рік, оскільки не вдалося встановити, чи отримав Аксьонов оплату за свої дії.

Порушив санкції ЄС

При цьому Аксьонов порушив санкції ЄС, введені у 2014 році у відповідь на захоплення Росією Криму та розширені після її вторгнення в Україну у 2022 році. Вони забороняють надання технічної допомоги Росії та передачу їй подібних технологій, які можуть бути використані для виготовлення озброєнь, зазначив суд.

Нагадаємо, раніше Суд Лондона засудив майже до 11 років тюрми лідера шпигунської мережі, яка діяла у Великій Британії й працювала на Кремль.

Засуджений 47-річний Орлін Русєв отримав 10 років і 8 місяців ув’язнення. У суді він визнав свою провину в змові з метою шпигунства на користь Росії.

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