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Працював в "народній міліції". Колаборанта з Ізюма відправили за ґрати

Фото: колаборант з Ізюма проведе у в'язниці до 12 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Ізюма Харківської області перейшов на бік росіян під час окупації регіону. Його засудили до 12 років га ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Facebook.

За даними слідства, житель Ізюма під час окупації міста погодився на пропозицію росіян обійняв посаду "поліцейського патрульно-постової служби". Він приєднався до так званої "народної міліції".

У жовтні минулого року після звільнення регіону колаборанта затримали у Харківській області. Прокурори довели провину фігуранту у суді (ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

Колаборант проведе у в'язниці до 12 років, його майно конфіскують.

Фото: жителя Ізюма засудили за співпрацю з окупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, жителя Львова відправили за ґрати за заклики припинити існування України.

Також, як повідомлялось, СБУ затримала російського шпигуна, який збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС.

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