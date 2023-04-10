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Жителя Львова відправили до в'язниці за заклики до окупації України

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Львів, Понеділок 10 квітня 2023 15:04
Жителя Львова відправили до в'язниці за заклики до окупації України Фото: у Львові чоловік закликав окупувати Україну (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Львова закликав у соцмережах до окупації та припинення існування України. Його відправили до в'язниці за пропагандистські заклики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Львівській області.

За даними слідства, 59-річний фанат "русского мира" мріяв про створення нової держави та повернення до ідеологій СРСР. Він хотів, аби росіяни захопили Україну та створили на частині її території нову державу - Федеративну Республіку Україна.

У забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" він з початку повномасштабного вторгнення РФ виправдовував злочини окупантів.

"Також, він розміщував матеріали, де негативно висловлювався та принижував мешканців західних областей, жителів сільської місцевості та євреїв", - повідомляє прокуратура.

Жителя Львова визнали винним за трьома статтями ККУ. Його відправили за ґрати на 5 з половиною років з конфіскацією майна.

Інша зловмисниця, жителька Краматорська, розповсюджувала антиукраїнські матеріали у соцмережах та заперечувала російське вторгнення. Її відправили у в'язницю на рік та два місяці.

Фото: двох посібників окупантів відправили у в'язницю (facebook.com/ssu.lviv)

Нагадаємо, СБУ затримала російського шпигуна, який збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС.

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