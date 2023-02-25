Працював на "МВС" окупантів. У Куп'янську затримали чергового колаборанта

Як розповіли у спецслужбі, мешканець Куп'янська на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався у створене агресором "управління внутрішніх справ".

Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу.

"На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні. Для цього використав "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних рашистам "експертних висновків", - повідомили у СБУ.

Після звільнення міста зловмисник ховався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків. Проте співробітники спецслужби знайшли колаборанта та затримали його.

Фото: затримання колаборанта у Куп'янську (ssu.gov.ua)

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд відправив його під варту, тепер приспешнику окупантів загрожує до 15 років ув'язнення.