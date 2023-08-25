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Працював у колонії за вказівкою росіян. У Херсоні судитимуть колаборанта

Фото: у Херсоні судитимуть колаборанта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні будуть судити колаборанта, який працював у так званій "виправній колонії" за вказівкою російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську прокуратуру.

За даними слідства, під час окупації Херсона фігурант добровільно перейшов на службу до так званої "Північної виправної колонії № 90". Колаборант обіймав посаду "молодшого інспектора" наглядового відділу та отримав від росіян звання "рядовий внутрішньої служби".

Зрадник виконував вказівки окупантів, наглядав за особами, яких утримували, забезпечував режим у незаконному органі.

Прокурори передали до суду обвинувачуваний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111 - 1 КК України).

Зараз житель Херсона знаходиться під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Нагадаємо, СБУ викрила у Краматорську російську шпигунку. Нею виявилася вчителька ліцею, яка передавала окупантам дані про підрозділи ЗСУ,  які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Також СБУ затримала у Слов'янську зрадника, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ. Ним виявився працівник одного із заводів

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Херсонколаборантдержзрада