Работал на гауляйтера Сальдо. СБУ разоблачила директора предприятия в Житомирской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили руководство местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для гауляйтера Сальдо. Его семья была конечным владельцем предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита.

Часть доходов компания отправляла на финансирование оккупантов в Херсонской области. В сентябре прошлого года активы предприятия были арестованы за сотрудничество с коллаборантами.

Кроме этого, СБУ разоблачила схемы, которые руководители компании использовали для вывода денег. Для своих сделок преступники намеренно занижали объемы добычи и объемы продаж продукции, а также "изменяли" ее ценовую категорию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. "Отмывали" деньги аферисты через подставные фирмы, в том числе в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Преступники нанесли ущерб бюджету более чем на 4,5 млн гривен. Директору компании объявили подозрение по ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 364-1 УКУ. В ходе обыска у него нашли документацию, черновые записи, банковские карты. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ разоблачила предприятие в Житомирской области, финансировавшее оккупантов (ssu.gov.ua)