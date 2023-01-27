ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работал на гауляйтера Сальдо. СБУ разоблачила директора предприятия в Житомирской области

Новина українською →
Житомир, Пятница 27 января 2023 10:42
Работал на гауляйтера Сальдо. СБУ разоблачила директора предприятия в Житомирской области Фото: СБУ разоблачила предприятие в Житомирской области, финансировавшее оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области разоблачили предприятие, которое работало на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Директору завода объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили руководство местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для гауляйтера Сальдо. Его семья была конечным владельцем предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита.

Часть доходов компания отправляла на финансирование оккупантов в Херсонской области. В сентябре прошлого года активы предприятия были арестованы за сотрудничество с коллаборантами.

Кроме этого, СБУ разоблачила схемы, которые руководители компании использовали для вывода денег. Для своих сделок преступники намеренно занижали объемы добычи и объемы продаж продукции, а также "изменяли" ее ценовую категорию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. "Отмывали" деньги аферисты через подставные фирмы, в том числе в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Преступники нанесли ущерб бюджету более чем на 4,5 млн гривен. Директору компании объявили подозрение по ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 364-1 УКУ. В ходе обыска у него нашли документацию, черновые записи, банковские карты. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ разоблачила предприятие в Житомирской области, финансировавшее оккупантов (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее ДБР провело обыски у херсонского коллаборанта Владимира Сальдо. У так называемом "губернатора" нашли важные документы и российскую литературу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Житомир Владимир Сальдо окупанти колаборант
NEWS
ВСУ возобновили контрнаступление в районе Кременной: карты боев
ВСУ возобновили контрнаступление в районе Кременной: карты боев
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору