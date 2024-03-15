Працюватиме у 5 медзакладах. В Україні запустять проект "Представник пацієнта"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко презентував пілотний проект "Представник пацієнта" для підвищення обізнаності людей у сфері охорони здоров’я. Він запускається в рамках медицинської реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

За словами чиновника, така ініціатива створить у лікарнях сприятливе середовище, орієнтоване на потреби пацієнта.

"Також таке рішення здатне покращити доступ українців до якісної безоплатної медичної допомоги та знання про свої можливості й права", - зазначив він.

Хто такі представники пацієнта

В МОЗ пояснюють, що представниками пацієнта є спеціалісти, які успішно пройшли тренінгове навчання і залучені для роз'яснення пацієнтам у медзакладах загальних питань.

Зокрема, йдеться про:

надання медичних послуг в межах Програми медичних гарантій (ПМГ),

сприяння у реагуванні на випадки порушення прав пацієнтів,

фіксації відгуків та спостереження за процесами надання допомоги у медзакладі задля покращення досвіду пацієнта і самої медустанови тощо.

Як очікується, наявність представників пацієнта допоможе скоротити час розв’язання можливих проблемних питань між пацієнтом та медичним персоналом.

Запуск програми

Дана ініціатива працюватиме у п'яти медзакладах:

Національний інститут раку;

Київська обласна клінічна лікарня;

Київський міський пологовий будинок № 6;

Перше територіальне медичне обʼєднання Львова;

Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Також зазначається, що безпосередня робота представника пацієнта у закладі у пілотному режимі триватиме 2 місяці: у березні та квітні.

"Пілотування проекту призначене для апробації механізму перед його подальшим масштабуванням", - йдеться у релізі.

Довідка:

Проект втілюється Національною службою здоровʼя разом з Рухом ЧЕСНО та за підтримки Міністерства охорони здоровʼя, Світового банку та Посольства Швейцарії в Україні.

У кожному з відібраних закладів представники працюватимуть у команді з двох людей. Для ефективної роботи їхнє місце має знаходитись у приміщенні закладу та бути помітним для відвідувачів і пацієнтів.

Протягом усього часу роботи в закладі представники пацієнта будуть взаємодіяти з пацієнтами: поширювати інформ-матеріали щодо послуг, гарантованих ПМГ, збирати зворотний зв’язок від пацієнтів про рівень задоволеності медичними послугами, фіксувати спостереження щодо комфорту пацієнтів, їхньої взаємодії з медичним персоналом та між собою тощо.