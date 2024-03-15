ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет работать в 5 медучреждениях. В Украине запустят проект "Представитель пациента"

Пятница 15 марта 2024 15:27
UA EN RU
Будет работать в 5 медучреждениях. В Украине запустят проект "Представитель пациента" Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко представил пилотный проект "Представитель пациента" для повышения осведомленности людей в сфере здравоохранения. Он запускается в рамках медицинской реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал/

По словам чиновника, такая инициатива создаст в больницах благоприятную среду, ориентированную на нужды пациента.

"Также такое решение способно улучшить доступ украинцев к качественной безвозмездной медицинской помощи и знания о своих возможностях и правах", - отметил он.

Кто такие представители пациента

В Минздраве объясняют, что представителями пациента являются специалисты, успешно прошедшие тренинговое обучение и привлеченные для разъяснения пациентам в медучреждениях общих вопросов.

В частности, речь идет о:

  • предоставлении медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ),
  • содействии в реагировании на случаи нарушения прав пациентов,
  • фиксации отзывов и наблюдение за процессами оказания помощи в медучреждении для улучшения опыта пациента и самого медучреждения.

Как ожидается, наличие представителей пациента поможет сократить время решения возможных проблемных вопросов между пациентом и медицинским персоналом.

Запуск программы

Данная инициатива будет работать в пяти медучреждениях:

  • Национальный институт рака;
  • Киевская областная клиническая больница;
  • Киевский городской роддом №6;
  • Первое территориальное медицинское объединение Львова;
  • Львовский областной клинический перинатальный центр.

Также отмечается, что непосредственная работа представителя пациента в пилотном режиме будет длиться 2 месяца: в марте и апреле.

"Пилотирование проекта предназначено для апробации механизма перед его дальнейшим масштабированием", - говорится в релизе.

Справка:

Проект осуществляется Национальной службой здоровья вместе с Движением ЧЕСТНО и при поддержке Министерства здравоохранения, Всемирного банка и Посольства Швейцарии в Украине.

В каждом из отобранных заведений представители будут работать в команде из двух человек. Для эффективной работы их место должно находиться в помещении и быть заметным для посетителей и пациентов.

В течение всего времени работы в заведении представители пациента будут взаимодействовать с пациентами: распространять информ-материалы об услугах, гарантированных ПМГ, собирать обратную связь от пациентов об уровне удовлетворенности медицинскими услугами, фиксировать наблюдение комфорта пациентов, их взаимодействия с медицинским персоналом и между собой и т.д.

Ранее сообщалось, что с марта украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр "Укрпочты" с бесплатной доставкой. Недавно глава Минздрава рассказал, что пилотный проект "Укрпочта. Аптека" приступит к работе на деоккупированных и прифронтовых территориях Донецкой области и отдельных приграничных районах Сумской области.

Перед этим в Минздраве рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство также обнародовало соответствующий список.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Больницы
NEWS
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США