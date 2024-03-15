Будет работать в 5 медучреждениях. В Украине запустят проект "Представитель пациента"
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко представил пилотный проект "Представитель пациента" для повышения осведомленности людей в сфере здравоохранения. Он запускается в рамках медицинской реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал/
По словам чиновника, такая инициатива создаст в больницах благоприятную среду, ориентированную на нужды пациента.
"Также такое решение способно улучшить доступ украинцев к качественной безвозмездной медицинской помощи и знания о своих возможностях и правах", - отметил он.
Кто такие представители пациента
В Минздраве объясняют, что представителями пациента являются специалисты, успешно прошедшие тренинговое обучение и привлеченные для разъяснения пациентам в медучреждениях общих вопросов.
В частности, речь идет о:
- предоставлении медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ),
- содействии в реагировании на случаи нарушения прав пациентов,
- фиксации отзывов и наблюдение за процессами оказания помощи в медучреждении для улучшения опыта пациента и самого медучреждения.
Как ожидается, наличие представителей пациента поможет сократить время решения возможных проблемных вопросов между пациентом и медицинским персоналом.
Запуск программы
Данная инициатива будет работать в пяти медучреждениях:
- Национальный институт рака;
- Киевская областная клиническая больница;
- Киевский городской роддом №6;
- Первое территориальное медицинское объединение Львова;
- Львовский областной клинический перинатальный центр.
Также отмечается, что непосредственная работа представителя пациента в пилотном режиме будет длиться 2 месяца: в марте и апреле.
"Пилотирование проекта предназначено для апробации механизма перед его дальнейшим масштабированием", - говорится в релизе.
Справка:
Проект осуществляется Национальной службой здоровья вместе с Движением ЧЕСТНО и при поддержке Министерства здравоохранения, Всемирного банка и Посольства Швейцарии в Украине.
В каждом из отобранных заведений представители будут работать в команде из двух человек. Для эффективной работы их место должно находиться в помещении и быть заметным для посетителей и пациентов.
В течение всего времени работы в заведении представители пациента будут взаимодействовать с пациентами: распространять информ-материалы об услугах, гарантированных ПМГ, собирать обратную связь от пациентов об уровне удовлетворенности медицинскими услугами, фиксировать наблюдение комфорта пациентов, их взаимодействия с медицинским персоналом и между собой и т.д.
Ранее сообщалось, что с марта украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр "Укрпочты" с бесплатной доставкой. Недавно глава Минздрава рассказал, что пилотный проект "Укрпочта. Аптека" приступит к работе на деоккупированных и прифронтовых территориях Донецкой области и отдельных приграничных районах Сумской области.
Перед этим в Минздраве рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство также обнародовало соответствующий список.
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