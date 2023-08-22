Працювала у "пенсійному фонді "ЛНР". Суд арештував колаборантку з Луганської області

За даними слідства, колишня співробітниця районного центру зайнятості співпрацювала з окупаційною адміністрацією РФ. Вона обійняла посаду "заступника начальника відділу персоніфікованого обліку, взаємодії із застрахованими особами та обліку платежів страховиків управління пенсійного фонду "ЛНР" у Сватівському районі".

"Вона забезпечувала взаємодію з банківськими установами псевдореспубліки, організовувала роботу щодо анкетування застрахованих осіб, створення електронної бази даних та видачі страхових свідоцтв за зразками "ЛНР" до червня 2022 року", - уточнюють правоохоронці.

Після цього жінка виїхала до Київської області, де почала працювати в одній із сільрад.

Наразі зловмисниці загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше про підозру було оголошено колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур Миколаївської області. Вона виправдовувала збройну агресію Росії.