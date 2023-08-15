ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виправдовувала вторгнення РФ. Прокурору з Миколаївської області оголосили підозру

Новость на русском →
Вівторок 15 серпня 2023 21:40
Виправдовувала вторгнення РФ. Прокурору з Миколаївської області оголосили підозру Фото: прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Слідчі оголосили про підозру колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур Миколаївської області. Вона виправдовувала збройну агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, перебуваючи на посаді прокурора окружної прокуратури, підозрювана виправдовувала, визнавала правомірною та заперечувала збройну агресію Росії проти України.

Вона також стверджувала, що бійці Збройних Сил України знущалися з жителів міста Маріуполь. І нібито через це коли до Маріуполя прийшли окупанти - місцеві були раді цьому.

Підозрювана звинуватила владу Україні у війні та заявляла, що Україна перебуває під контролем заходу.

Згідно з текстом підозри мова йде про колишнього прокурора в Миколаївській області Ірину Андросову. Вона була призначена на посаду прокурора 15 березня 2021 року.

Злочини окупантів

Нещодавно генералу Росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму, повідомлено про підозру.

Також російському генерал-лейтенанту Миколі Гостєву оголосили підозру. Він наказував окупаційним військам бомбити Маріуполь з авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область колаборант Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України
Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза