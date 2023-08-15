Виправдовувала вторгнення РФ. Прокурору з Миколаївської області оголосили підозру

Слідчі оголосили про підозру колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур Миколаївської області. Вона виправдовувала збройну агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, перебуваючи на посаді прокурора окружної прокуратури, підозрювана виправдовувала, визнавала правомірною та заперечувала збройну агресію Росії проти України.

Вона також стверджувала, що бійці Збройних Сил України знущалися з жителів міста Маріуполь. І нібито через це коли до Маріуполя прийшли окупанти - місцеві були раді цьому.

Підозрювана звинуватила владу Україні у війні та заявляла, що Україна перебуває під контролем заходу.

Згідно з текстом підозри мова йде про колишнього прокурора в Миколаївській області Ірину Андросову. Вона була призначена на посаду прокурора 15 березня 2021 року.

Злочини окупантів

Нещодавно генералу Росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму, повідомлено про підозру.

Також російському генерал-лейтенанту Миколі Гостєву оголосили підозру. Він наказував окупаційним військам бомбити Маріуполь з авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.