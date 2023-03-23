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ООН проводить першу за 50 років конференцію з водної безпеки

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Четвер 23 березня 2023 00:20
ООН проводить першу за 50 років конференцію з водної безпеки Фото: конференція водної безпеки ООН прагне забезпечити справедливий доступ до води (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

ООН відкрила свою першу за півстоліття конференцію з водної безпеки із закликом до світових урядів краще використовувати один із найважливіших ресурсів людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Урядам потрібні плани, які б могли забезпечити справедливий доступ до води всім людям, які цього потребують і водночас зберігали цей дорогоцінний ресурс. За даними ООН, чверть населення світу покладається на небезпечну питну воду, а половина не має базових санітарних умов для життя", - заявив генсек ООН Антоніу Гуттереш.

Сполучені Штати Америки відреагували на заклик генсека ООН виділенням 49 мільярдів доларів на інвестиції у водопостачання по всьому світі.

"Ці гроші допоможуть створити робочі місця, запобігти конфліктам, захистити здоров’я населення, зменшити ризики голоду та дати нам змогу реагувати на зміну клімату та природні катаклізми", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Раніше ми повідомляли, заступниця генсека ООН Інгер Андерсен заявила, що російська війна в Україні сильно впливає на екологію сусідніх держав.

Нагадаємо, Росія готується у квітні перейняти головування в радбезі ООН, Путін хоче використати це як базу для проекції влади.

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