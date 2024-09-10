Працює на ЗСУ. Як військовим вдалося захопити новітній російський танк т-90 "Прорив"

Як ЗСУ вдалося захопити танк за півтора мільйони доларів

Бійці 68 ОЄБр зараз тримають оборону на Покровському напрямку, де ворог переважає і живою силою, і технічними засобами. Щоденно артилеристи та пілоти дронів намагаються знищити ворожу техніку, але все ж іноді вдається знищити тільки особовий склад і забрати "подарунки".

Нещодавно захисникам вдалося "затрофеїти" кілька видів важкої техніки: танк Т-90, Т-80 та БМП. Найбільша знахідка – новітній російський Т-90 "Прорив" 2023 року виготовлення. Танкісти кажуть, що в середині ще навіть відчувається запах фарби: це означає, що в нього був чи не один лише бойовий вихід.

Відео: "Найкращий" танк Росії на службі у ЗСУ. Як бійці 68 ОЄБр трофеять ворожу техніку (youtube.com/РБК-Україна)

Т-90 – російський основний бойовий танк 3-го покоління. Орієнтовна вартість однієї одиниці – близько півтора мільйони доларів. На озброєнні РФ цей танк із 1992 року, та ця версія модифікована нещодавно. На новому Т-90 встановлено комбінований нічний прилад бачення водія і відеокамера заднього огляду, що додає більшої маневреності. Маса становить 48 тон.

На башті – моноблочна силова установка В-93 потужністю 1130 кінських сил. На озброєнні – 125 мм гармата з дальністю вогню до 3000 ккілометрів, а також кулемети. Наразі виявлено та знищено 87 танків такого типу різної модифікацій, та 18 захоплено у робочому стані.

Щоб російський трофей працював на користь українцям, спершу спершу потрібно було проробити ледь не ювелірну роботу, адже в ньому була пошкоджена електрична система, без якої танк не може функціонувати. В решті, як стверджує механік, цей танк був на 90 відсотків справним.

Щоб отримати “Прорив", довелося здійснити складну операцію, адже танк знаходився на відкритій місцевості, де при спробі підійти росіяни відкривали вогонь.

"Десь о 8-й годині ранку мені подзвонив заступник командира бригади. Сказав, що техніка знаходиться в сірій зоні. Один із видів техніки, саме цей танк, стоїть заведений, з працюючим двигуном, необхідний такий відчайдушний танкіст, який може зайти туди пішком, стрибнути в танк і спробувати на ньому поїхати", – розповідає командир танкового взводу 68 ОЄБр "Фізик".

Фото: За кілька днів після того, як забрали Т-90, також вдалося отримати й БМП-2 (РБК-Україна/Євген Самойленко)

Командир каже, що одразу знав, хто з бійців міг би виконати таке нелегке завдання. Це був колишній піхотинець "Марін". Боєць звісно ж одразу ж з ентузіазмом прийняв наказ і за 10 хвилин був готовий приступати до виконання завдання. Проте, насправді, на підготовку пішло дуже багато часу, адже така операція потребує детального планування.

Операція розпочалася близько третьої години дня. "Марін" з іще одним військовослужбовцем Миколою поїхали на броньованому автомобілі, але при висадці хлопці потрапили під обстріл росіян. "Марін" отримав контузію, а іншого бійця відкинуло вибуховою хвилею.

Попри контузію, "Марін" вийшов на зв'язок та повідомив, що він готовий продовжувати операцію сам. Близько дев'ятої вечора боєць підійшов на останню позицію української сторони, яка була перед танком.

"Він зібрався з духом та пробіг 70 метрів до танка, вскочив в нього, перевірив, чи все працює. Мотор ще був заведений, ще працював. І поїхав на ньому в розташування нашого підрозділу. Коли ми спостерігали за цим через дрони, дали вказівку всій лінії оборони, що їде наш танк, щоб його не знищили, тому що танк був весь в "Z- ках", – згадує "Фізик".

Згодом виявилося, що цей танк повністю на ходу. Лише виявили, що в нього було влучення "джавеліном", яке пошкодило декілька систем управління вогнем. Та їх вдалося дуже швидко полагодити.

При огляді виявили, що у башті навіть не було запаху пороха: це свідчило про те, що цей танк жодного разу навіть не стріляв. А пробіг був лише 500 кілометрів. Вочевидь його лиш привезли з конвеєра, після чого він відразу потрапив до рук українських захисників.

Проте "трофеїти" російську техніку не завжди вдається, адже основна задача в оборонців – знищити її, тому іноді й немає чого забирати. Але трапляються щасливі дні, адже за кілька днів після того, як забрали Т-90, також вдалося отримати ще танк Т-80 та БМП- 2.

"От у мене на даний момент 4 танки, всі 4 – це трофейна техніка. Тобто, ну, в моєму підрозділі 100% постачальник – це Російська Федерація. Тобто, "ленд-ліз" від рф", – з посмішкою розповідає командир.

Попри те, що ця техніка досить хороша, "Фізик" нагадує, що за ступенем захисту екіпажу радянська та російська техніка значно поступаються західним аналогам.

Росія робить акцент на кількість, аби зробити якомога більше техніки за короткий час. Їм потрібно випустити тисячі танків і відправити на штурм,і навіть якщо лиш кілька доїхало – штурм вдався. На людей росіянам байдуже. А західні зразки більш розраховані для того, аби екіпаж вижив.

Росіяни розробили новітній танк Т-90 "Прорив" для того аби штурмувати українські землі, натомість нині вже українські танкісти відпрацьовують по ворожих позиціях з цієї техніки і тепер їхня гордість дає їм у відповідь смертельні подарунки.