Работает на ВСУ. Как военным удалось захватить новейший российский танк т-90 "Прорыв"

Как ВСУ удалось захватить танк за полтора миллиона долларов

Бойцы 68 ЕЕБр сейчас держат оборону на Покровском направлении, где враг превосходит и в живой силе, и в технических средствах. Ежедневно артиллеристы и пилоты дронов пытаются уничтожить вражескую технику, но все же иногда удается уничтожить только личный состав и забрать "подарки".

Недавно защитникам удалось "затрофеить" несколько видов тяжелой техники: танк Т-90, Т-80 и БМП. Самая большая находка – новейший российский Т-90 "Прорыв" 2023 года изготовления. Танкисты говорят, что внутри еще даже чувствуется запах краски: это значит, что у него был едва ли не один боевой выход.

Видео: "Лучший" танк России на службе в ВСУ. Как бойцы 68 ОЕБр трофеят вражескую технику (youtube.com/РБК-Украина)

Т-90 – основной российский боевой танк 3-го поколения. Ориентировочная стоимость одной единицы – около полутора миллионов долларов. На вооружении РФ этот танк с 1992 года и эта версия модифицирована недавно. На новом Т-90 установлен комбинированный ночной прибор видения водителя и видеокамера заднего обзора, что придает большую маневренность. Масса составляет 48 тонн.

На башне – моноблочная силовая установка В-93 мощностью 1130 лошадиных сил. На вооружении – 125 мм пушка с дальностью огня до 3000 км, а также пулеметы. Выявлено и уничтожено 87 танков такого типа разной модификаций, и 18 захвачены в рабочем состоянии.

Чтобы российский трофей работал на пользу украинцам, сначала нужно было проделать чуть ли не ювелирную работу, ведь в нем была повреждена электрическая система, без которой танк не может функционировать. В конце концов, как утверждает механик, этот танк был на 90 процентов исправным.

Чтобы получить "Прорыв", пришлось совершить сложную операцию, ведь танк находился на открытой местности, где при попытке подойти россияне открывали огонь.

"Где-то в 8 часов утра мне позвонил заместитель командира бригады. Сказал, что техника находится в серой зоне. Один из видов техники, именно этот танк, стоит заведенный, с работающим двигателем, необходим такой бесшабашный танкист, который может зайти туда пешком, прыгнуть в танк и попытаться на нем уехать", – рассказывает командир танкового взвода 68 ОЕБр "Физик".

Фото: Через несколько дней после того, как забрали Т-90, также удалось получить и БМП-2 (РБК-Украина/Евгений Симоненко)

Командир говорит, что сразу знал, кто из бойцов мог бы выполнить такую нелегкую задачу. Это был бывший пехотинец "Марин". Боец, конечно же, сразу же с энтузиазмом принял приказ и через 10 минут был готов приступать к выполнению задания. Однако на самом деле на подготовку ушло очень много времени, ведь такая операция требует детального планирования.

Операция началась около трех часов дня. "Марин" с еще одним военнослужащим Николаем уехали на бронированном автомобиле, но при высадке ребята попали под обстрел россиян. "Марин" получил контузию, а другого бойца отбросило взрывной волной.

Несмотря на контузию, "Марин" вышел на связь и сообщил, что готов продолжать операцию сам. Около девяти вечера боец подошел на последнюю позицию украинской стороны, которая была перед танком.

"Он собрался с духом и пробежал 70 метров в танк, вскочил в него, проверил, все ли работает. Мотор еще был заведен, еще работал. И поехал на нем в расположение нашего подразделения. Когда мы наблюдали за этим через дроны, дали указание всей линии обороны, что едет наш танк, чтобы его не уничтожили, потому что танк был весь в "Z-ках", – вспоминает Физик.

Позже оказалось, что этот танк полностью на ходу. Только обнаружили, что в него было попадание "джавелином", повредившее несколько систем управления огнем. И их удалось очень быстро починить.

При осмотре обнаружили, что у башни даже не было запаха пороха: это свидетельствовало о том, что этот танк ни разу даже не стрелял. А пробег был всего 500 километров. Очевидно, его только привезли с конвейера, после чего он сразу попал в руки украинских защитников.

Однако "трофеить" российскую технику не всегда удается, ведь основная задача у защитников – уничтожить ее, поэтому иногда и нечего забирать. Но бывают счастливые дни, ведь через несколько дней после того, как забрали Т-90, также удалось получить еще танк Т-80 и БМП-2.

"Вот у меня сейчас 4 танка, все 4 – это трофейная техника. То есть, ну, в моем подразделении 100% поставщик – это Российская Федерация. То есть, "ленд-лиз" от России", – с улыбкой рассказывает командир.

Несмотря на то, что эта техника достаточно хорошая, "Физик" напоминает, что по степени защиты экипажа советская и российская техника значительно уступают западным аналогам.

Россия делает акцент на количество, чтобы сделать как можно больше техники за короткое время. Им нужно выпустить тысячи танков и отправить на штурм, и даже если несколько доехало – штурм удался. На людей россиянам безразлично. А западные образцы более рассчитаны на то, чтобы экипаж выжил.

Россияне разработали новейший танк Т-90 "Прорыв" для того, чтобы штурмовать украинские земли, а теперь уже украинские танкисты отрабатывают по враждебным позициям с этой техники, и теперь их гордость дает им ответные смертельные подарки.