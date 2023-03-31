Працює за "законом Паркінсона". ООН не підлягає реформуванню, - дипломат

"Я є песимістом щодо ідеї реформування ООН. Ця реформа ніколи не припинялася, кожен новий генсек ООН починав свою кар'єру з заяв, що потрібно цю організацію реформувати, але на цих словах все закінчувалося. Я не є прихильником реформування ООН, бо вона просто не підлягає будь-якій реорганізації", - пояснив Єльченко.

На його думку, секретаріат ООН вже багато десятиліть працює за "законом Паркінсона". Він нараховує 15 тисяч співробітників з понад 170 країн світу, які, як зазначив дипломат, зацікавлені лише в тому, щоб отримувати непогану заробітну плату і виконувати лише паперові функції.

"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.

Іншою проблемою є наявність серед членів ООН тоталітарних держав: Росія, Іран, Північна Корея, Венесуела тощо. Як вважає Єльченко, поки ці країни займають місця в організації, розраховувати на її ефективність не слід, не кажучи вже про право вето, яким зловживає сьогодні РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "злим жартом".

Глава МЗС зазначив, що Росію в Радбезі потрібно "загнати у глухий кут", аби не дати просувати наративи про війну проти України.

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